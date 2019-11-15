Op. Dr. Ali Rıza Demir ANKA’da göreve başladı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi hekim kadrosuna uzman bir isim daha ekledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Demir, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Modern tanı ve tedavi üniteleri, teknolojik donanımı, hasta konforunu ön planda tutan anlayışı ile sadece Gaziantep’e değil, tüm bölge ve yurt dışı hastalarına hizmet veren Gaziantep Özel Anka Hastanesi, alanında uzman isimlerden oluşan hekim kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Demir de, Gaziantep Özel Anka Hastanesi ’nin uzman hekim kadrosuna katılarak hasta kabulüne başladı.

1976 yılında Kayseri'de doğan Op. Dr. Ali Rıza Demir, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ihtisas eğitimini tamamladı. Op. Dr. Demir,19921993 yılları arasında Nizip Devlet Hastanesi,19931999 yılları arasında Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi,19992012 yılında 75.yıl Doğum Hastanesi,20122019 Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.

Tıbbi ilgi ve Uzmanlık alanları riskli gebelikler, Habitüel Abortus (Tekrarlayan gebelik kayıpları), jinekolojik enfeksiyonlar, İnfertilite (Kısırlık), gebelik takibi, kontrasepsiyon ve sterilizasyon, Anormal Uterus (Rahim Kanamaları),Siklus adet düzensizlikleri, Hirşütizm (Tüylenme), menopoz, Myomlar, Over (Yumurtalık) kistleri, Üriner İnkontinans (İdrar Kaçırma),Genital Prolapsus (Rahim Sarkması) olan Op. Dr. Yılmaz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi bölgeye hizmet veriyor

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde; Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

GAZİANTEP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:39

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