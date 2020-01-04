Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GSO’dan TÜBİTAK’a şube talebi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “TÜBİTAK'ın Gaziantep'e şube ...

İHA

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO), TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla, ARGE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı kapsamında, "Gaziantep Sanayisi TÜBİTAK Arge ve Yenilik Desteklerinden en Etkin Şekilde Nasıl Yararlanabilir" toplantısı gerçekleştirildi.

GSO’dan TÜBİTAK’a şube talebi GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “TÜBİTAK'ın Gaziantep'e şube kurmasını istiyoruz” GSO’da, “Gaziantep sanayisi TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Desteklerinden En Etkin Şekilde Nasıl Yararlanabilir” toplantısı yapıldı Toplantıda, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Gaziantep ar-ge ve yenilik ekosistemi dönüşüm stratejisi" konulu sunum yaptı GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ar-ge teşvikleri ile desteklenen ülkelerin dünya rekabet sıralamasında üst sıralarda yer aldığı bilinen bir gerçektir”

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO), TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla, ARGE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı kapsamında, “Gaziantep Sanayisi TÜBİTAK Arge ve Yenilik Desteklerinden en Etkin Şekilde Nasıl Yararlanabilir” toplantısı gerçekleştirildi.
GSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 21’inci yüzyılda teknolojik alandaki hızlı gelişim ve değişimin sağladığı kolaylığın bir yandan insan yaşamını kolaylaştırırken diğer yandan sıkı takip ve dönüşümü kaçınılmaz kıldığını söyledi.
Konukoğlu, küreselleşen dünyada ArGe ve inovasyonun rekabetin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldiğine dikkati çekerek, “ArGe teşvikleri ile desteklenen ülkelerin dünya rekabet sıralamasında üst sıralarda yer aldığı bilinen bir gerçektir. ArGe’ye önem veren sanayi kuruluşlarımız özellikle katma değeri yüksek ürünleri üretip, farklı fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasını sağlayarak uluslararası piyasada daha kolay rekabet edebilecekler. Bunların gerçekleşmesinin yolu, elbirliğiyle kalkınma mücadelesini ortaya koymaktan geçiyor. ArGe teşviklerinden yararlanarak ArGe merkezi kurulmuş, üniversite sanayi işbirliğini sağlamış bir sanayileşme modeliyle hem rekabet gücümüz artacak hem de ekonomik kalkınmamız kolaylaşacak” diye konuştu.

Mandal: “Girişimciden TÜBİTAK’a proje düşerse reddedilmesi çok mümkün değil. Yeter ki proje geliştirin ve bize ulaştırın”
Katılımcılara, "Gaziantep Arge ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi" konulu sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, “TÜBİTAK desteklerinden Gaziantepli sanayicilerin faydalanması için talep oluşturmaya çalışıyoruz. Bu talepleri de orta, orta yüksek ve yüksek düzeye ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Üniversitesanayi, sanayiüniversite işbirliği projelerine ağırlık veriyoruz. Projeler sonucunda sizin ne kazanımınız ülkemizin kazanımı olacaktır. Biz de yapılan çalışmaları bir üst aşamaya taşıma gayreti içinde olacağız. Amacımız sizlerin çalışmalarına ve projelerine destek olmaktır” açıklamasında bulundu.
Gaziantep Sanayi Odası’nın başlattığı, Sanayi Dönüşüm Hamlesinin Anadolu’ya örnek olacağına inandığını belirten Mandal şunları kaydetti:
“11. Kalkınma Planı’nda da yer alan, Yerli ve Milli Teknolojiye Geçişi birlikte başaracağız. Bunun da ihtisaslaşma ile olacağına inanıyoruz. Sanayi açısından bir sistem oluşması gerekiyor. Burada da her il kendi modelini oluşturuyor. Gaziantep de kendi modelini oluşturacaktır. Ancak Gaziantep maalesef başvurularda istenilen noktada değil. Gaziantep’in desteklerden faydalanması için neler yapmamız gerektiğini biz de analiz etmeye çalışıyoruz."
Mandal konuşmasının sonunda, Hamle programı kapsamında makina sektörüne yönelik destek başvurularının 19 Ocak’a kadar uzatıldığını belirterek," Gaziantepli makine üreticilerimizi desteklerden faydalanmaya davet ediyor, bekliyoruz. Girişimciden TÜBİTAK’a proje düşerse reddedilmesi çok mümkün değil. Yeter ki proje geliştirin ve bize ulaştırın. Burada Teknoloji Transfer Ofisleri üzerinden de proje geliştirip bizlere ulaştırabilirsiniz“ ifadelerini kullandı.

Ünverdi, “TÜBİTAK’ın bize destek olmasını ve Gaziantep’te bir şube kurmasını talep ediyoruz”
Konuşmasına Gaziantep’in sanayisiyle, girişimciliğiyle ülkemize değer kattığını kaydederek başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de “Sektörel anlamda geniş bir yelpazeye sahibiz ancak, bunun yanına mutlaka katma değerli üretimleri de eklememiz gerekiyor” dedi.
Adnan Ünverdi, özellikle savunma sanayi ve medikal sektöründe yer alabilmek için Gaziantep Sanayi Odası olarak önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “GSO olarak altyapısını hazırladığımız projelerle “Sanayide dönüşüm başladı” sloganı ile bir Anadolu şehri olarak sanayide dönüşüm hamlesini “biz varız” kampanyası ile Gaziantep’ten başlattık. Dönüşümü gerçekleştirecek birimlerimizi de oluşturduk. Tabi biz tüm bu süreci; ArGe ve yenilikçi üretimlerle tamamlayabiliriz. Bu noktada da TÜBİTAK ve eşdeğer kurumlarımızın vermiş olduğu Arge ve inovasyon desteklerinden faydalanarak kendimizi geliştirmek durumundayız. Maalesef Gaziantep olarak TÜBİTAK desteklerinden yeteri kadar faydalanamıyoruz” şeklinde konuştu.
“Kent olarak TÜBİTAK desteklerini çok daha etkin kullanmamız gerektiğinin altını çizmek isterim” diyen Ünverdi, “Ekonomide, ihracatta, istihdamda ilk sıralarda yer alan şehrimizin TÜBİTAK desteklerinden faydalanma oranına bakıldığında 12. sırada yer alması tabi ki düşündürücüdür. 20142018 yılları arasında Araştırma Destek Programı’na kentimizden 650 proje başvurusu yapılmış, 77 projeye destek verilmiştir. Başvuru sayısı bakımından kentimiz 17. sıradadır. Bu projelere 16,4 milyon destek verilmiş olup, destek miktarı açısından kentimiz 21. sırada yer almıştır. Tüm bu göstergeler ışığında; TÜBİTAK’ın da bize destek olmasını ve Gaziantep’te bir şube kurmasını talep ediyoruz. Verilecek desteklerden haberdar olmak, nasıl yararlanacağımızı bilmek çok önemli. Bunları öğrenir ona göre hareket edersek ilerlememiz ve başvuru süreçlerimiz çok daha kolay olacaktır. Katılımları ve vereceği bilgilerden ötürü TÜBİTAK başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Adnan Ünverdi, firmaların Arge ve yenilikçi projeleriyle ilgili ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla TÜBİTAK desteklerinden yararlanmalarını isteyerek, “Dönüşüme ayak uydurmak, kendimizi geliştirebilmek için tüm kaynakları değerlendirmek zorundayız. Bunlar zor süreçler gibi görünse de bu yola girdiğinizde, “neden daha önce bu desteklerden faydalanamadık” diye de kendinize sormadan edemiyorsunuz. Özellikle yüksek teknolojili ve katma değerli üretimler için makine ve teçhizat konusunda verilen destekleri sektör temsilcilerimiz lütfen değerlendirsinler. Alacağımız önemli bilgilerin önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışma ve projelerde bizlere ışık tutacağına yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

GAZİANTEP

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmetçik Vakfı’ndan GKV’ye anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Mehmetçik Vakfı’ndan GKV’ye anlamlı ziyaret
GKV’de ‘matematik nereye gidiyor’ söyleşisi
YEREL HABERLER GKV’de ‘matematik nereye gidiyor’ söyleşisi
Büyükşehir’den “Aktif Çocuklar Spor Okulları” projesi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Aktif Çocuklar Spor Okulları” projesi
Gaziantep Mutfağı’nın tanıtımına inovatif dokunuş QR kodlu Antep yemekleri kataloğu geliştirildi
YEREL HABERLER Gaziantep Mutfağı’nın tanıtımına inovatif dokunuş QR ...
Kameradan belirlenen kuyumcudan hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen kuyumcudan hırsızlık şüphelisi ...
Gaziantep'te, kapkaç şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kapkaç şüphelileri tutuklandı
Kuyumcu hırsızı kamerada
YEREL HABERLER Kuyumcu hırsızı kamerada
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Medikal sektöründe kümelenme sağlanmalı”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Medikal ...
Yavuzeli’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
YEREL HABERLER Yavuzeli’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Kapkaç yaptı tutuklandı
YEREL HABERLER Kapkaç yaptı tutuklandı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: “TEKNOFEST’in Gaziantep’te yapılacak olması heyecan verici” "Teknoloji Odaklı Yeni Süreçler Programı" HKÜ'de yapıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal: “TEKNOFEST’in Gaziantep’te ...
SANKO Okulları Kick Bosk’ta da şampiyonluğu kimseye bırakmadı
YEREL HABERLER SANKO Okulları Kick Bosk’ta da şampiyonluğu kimseye ...
GAÜN’de TÜBİTAK rüzgarı
YEREL HABERLER GAÜN’de TÜBİTAK rüzgarı
Mısır’daki mahkumlara mektup
YEREL HABERLER Mısır’daki mahkumlara mektup
Büyükşehir, masal okuma etkinliğiyle farkındalık oluşturdu Başkan Şahin, çocuklara masal kitabı okudu
YEREL HABERLER Büyükşehir, masal okuma etkinliğiyle farkındalık ...
Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı: “Gaziantep 7 milyar dolar ihracat bandını aşarak tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı” “2019 yılında 7,472 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, yeni bir başarı hikayesi yazan ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”
YEREL HABERLER Gaziantep tarihinin ihracat rekor kırdı Gaziantep ...
Ünverdi'den ihracat rakamları açıklaması GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Gaziantep, 2019 yılında 7 milyar 471 milyon 843 bin dolar ihracatla yeni bir rekora imza attı"
YEREL HABERLER Ünverdi'den ihracat rakamları açıklaması GSO Yönetim ...
2019’da rekor kıran halıcılar 2020 için 3 milyar dolar hedef koydu Türkiye 181 ülkeye 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihraç etti
YEREL HABERLER 2019’da rekor kıran halıcılar 2020 için 3 milyar ...
GTO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: “Yola yeni rekorlarla devam edeceğiz”
YEREL HABERLER GTO’dan ihracat rakamları değerlendirmesi GTO Başkanı ...
Başkan Tahmazoğlu hastaları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu hastaları ziyaret etti
Gaziantep tüm zamanların rekorunu kırdı
YEREL HABERLER Gaziantep tüm zamanların rekorunu kırdı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Gaziantep’in dönüşümü için buradayız” "Gaziantep Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansı" düzenlendi
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Mandal: “Gaziantep’in dönüşümü için ...
Başkan Şahin, AR-GE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı’na katıldı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, AR-GE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm ...
Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler
YEREL HABERLER Muadil ilaç veren eczacıyı dövdüler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X