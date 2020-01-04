Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO), TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla, ARGE ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejileri Konferansı kapsamında, “Gaziantep Sanayisi TÜBİTAK Arge ve Yenilik Desteklerinden en Etkin Şekilde Nasıl Yararlanabilir” toplantısı gerçekleştirildi.

GSO Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 21’inci yüzyılda teknolojik alandaki hızlı gelişim ve değişimin sağladığı kolaylığın bir yandan insan yaşamını kolaylaştırırken diğer yandan sıkı takip ve dönüşümü kaçınılmaz kıldığını söyledi.

Konukoğlu, küreselleşen dünyada ArGe ve inovasyonun rekabetin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline geldiğine dikkati çekerek, “ArGe teşvikleri ile desteklenen ülkelerin dünya rekabet sıralamasında üst sıralarda yer aldığı bilinen bir gerçektir. ArGe’ye önem veren sanayi kuruluşlarımız özellikle katma değeri yüksek ürünleri üretip, farklı fikirlerin ve buluşların ortaya çıkmasını sağlayarak uluslararası piyasada daha kolay rekabet edebilecekler. Bunların gerçekleşmesinin yolu, elbirliğiyle kalkınma mücadelesini ortaya koymaktan geçiyor. ArGe teşviklerinden yararlanarak ArGe merkezi kurulmuş, üniversite sanayi işbirliğini sağlamış bir sanayileşme modeliyle hem rekabet gücümüz artacak hem de ekonomik kalkınmamız kolaylaşacak” diye konuştu.



Mandal: “Girişimciden TÜBİTAK’a proje düşerse reddedilmesi çok mümkün değil. Yeter ki proje geliştirin ve bize ulaştırın”

Katılımcılara, "Gaziantep Arge ve Yenilik Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi" konulu sunum yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, “TÜBİTAK desteklerinden Gaziantepli sanayicilerin faydalanması için talep oluşturmaya çalışıyoruz. Bu talepleri de orta, orta yüksek ve yüksek düzeye ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Üniversitesanayi, sanayiüniversite işbirliği projelerine ağırlık veriyoruz. Projeler sonucunda sizin ne kazanımınız ülkemizin kazanımı olacaktır. Biz de yapılan çalışmaları bir üst aşamaya taşıma gayreti içinde olacağız. Amacımız sizlerin çalışmalarına ve projelerine destek olmaktır” açıklamasında bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası’nın başlattığı, Sanayi Dönüşüm Hamlesinin Anadolu’ya örnek olacağına inandığını belirten Mandal şunları kaydetti:

“11. Kalkınma Planı’nda da yer alan, Yerli ve Milli Teknolojiye Geçişi birlikte başaracağız. Bunun da ihtisaslaşma ile olacağına inanıyoruz. Sanayi açısından bir sistem oluşması gerekiyor. Burada da her il kendi modelini oluşturuyor. Gaziantep de kendi modelini oluşturacaktır. Ancak Gaziantep maalesef başvurularda istenilen noktada değil. Gaziantep’in desteklerden faydalanması için neler yapmamız gerektiğini biz de analiz etmeye çalışıyoruz."

Mandal konuşmasının sonunda, Hamle programı kapsamında makina sektörüne yönelik destek başvurularının 19 Ocak’a kadar uzatıldığını belirterek," Gaziantepli makine üreticilerimizi desteklerden faydalanmaya davet ediyor, bekliyoruz. Girişimciden TÜBİTAK’a proje düşerse reddedilmesi çok mümkün değil. Yeter ki proje geliştirin ve bize ulaştırın. Burada Teknoloji Transfer Ofisleri üzerinden de proje geliştirip bizlere ulaştırabilirsiniz“ ifadelerini kullandı.



Ünverdi, “TÜBİTAK’ın bize destek olmasını ve Gaziantep’te bir şube kurmasını talep ediyoruz”

Konuşmasına Gaziantep’in sanayisiyle, girişimciliğiyle ülkemize değer kattığını kaydederek başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de “Sektörel anlamda geniş bir yelpazeye sahibiz ancak, bunun yanına mutlaka katma değerli üretimleri de eklememiz gerekiyor” dedi.

Adnan Ünverdi, özellikle savunma sanayi ve medikal sektöründe yer alabilmek için Gaziantep Sanayi Odası olarak önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, “GSO olarak altyapısını hazırladığımız projelerle “Sanayide dönüşüm başladı” sloganı ile bir Anadolu şehri olarak sanayide dönüşüm hamlesini “biz varız” kampanyası ile Gaziantep’ten başlattık. Dönüşümü gerçekleştirecek birimlerimizi de oluşturduk. Tabi biz tüm bu süreci; ArGe ve yenilikçi üretimlerle tamamlayabiliriz. Bu noktada da TÜBİTAK ve eşdeğer kurumlarımızın vermiş olduğu Arge ve inovasyon desteklerinden faydalanarak kendimizi geliştirmek durumundayız. Maalesef Gaziantep olarak TÜBİTAK desteklerinden yeteri kadar faydalanamıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kent olarak TÜBİTAK desteklerini çok daha etkin kullanmamız gerektiğinin altını çizmek isterim” diyen Ünverdi, “Ekonomide, ihracatta, istihdamda ilk sıralarda yer alan şehrimizin TÜBİTAK desteklerinden faydalanma oranına bakıldığında 12. sırada yer alması tabi ki düşündürücüdür. 20142018 yılları arasında Araştırma Destek Programı’na kentimizden 650 proje başvurusu yapılmış, 77 projeye destek verilmiştir. Başvuru sayısı bakımından kentimiz 17. sıradadır. Bu projelere 16,4 milyon destek verilmiş olup, destek miktarı açısından kentimiz 21. sırada yer almıştır. Tüm bu göstergeler ışığında; TÜBİTAK’ın da bize destek olmasını ve Gaziantep’te bir şube kurmasını talep ediyoruz. Verilecek desteklerden haberdar olmak, nasıl yararlanacağımızı bilmek çok önemli. Bunları öğrenir ona göre hareket edersek ilerlememiz ve başvuru süreçlerimiz çok daha kolay olacaktır. Katılımları ve vereceği bilgilerden ötürü TÜBİTAK başkanımız Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Adnan Ünverdi, firmaların Arge ve yenilikçi projeleriyle ilgili ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla TÜBİTAK desteklerinden yararlanmalarını isteyerek, “Dönüşüme ayak uydurmak, kendimizi geliştirebilmek için tüm kaynakları değerlendirmek zorundayız. Bunlar zor süreçler gibi görünse de bu yola girdiğinizde, “neden daha önce bu desteklerden faydalanamadık” diye de kendinize sormadan edemiyorsunuz. Özellikle yüksek teknolojili ve katma değerli üretimler için makine ve teçhizat konusunda verilen destekleri sektör temsilcilerimiz lütfen değerlendirsinler. Alacağımız önemli bilgilerin önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışma ve projelerde bizlere ışık tutacağına yürekten inanıyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantı sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

GAZİANTEP 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:11

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