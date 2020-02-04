Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı Mavikent oto sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı

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Gaziantep'te oto saniyede sökülen otomobilin parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. Çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şahinbey ilçesi Şahinbey Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde çıktı. İddiaya göre bakım yapılan aracın sökülen parçaları yıkandığı esnada sobanın yanında bulunan benzin bidonu alev aldı. 20 yaşındaki Selim Katırcıoğlu yangını söndürmek isterken elinden yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin yangına zamanında müdahalesi sonucu yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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