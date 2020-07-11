GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi Suriyeli gençlerin mezuniyet coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi Suriyeli gençlerin mezuniyet coşkusu

İHA

Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki eğitim kurumlarından Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun olarak diploma aldı. Pandemi süreci nedeniyle online olarak düzenlenen törende, 15 öğrenci mezunlar adına kep attı.

GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi Suriyeli gençlerin mezuniyet coşkusu

Gaziantep Üniversitesi’nin Suriye’deki eğitim kurumlarından Cerablus Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerini tamamlayan 100 Suriyeli öğrenci mezun olarak diploma aldı. Pandemi süreci nedeniyle online olarak düzenlenen törende, 15 öğrenci mezunlar adına kep attı.
Törende konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi’nin her zaman ilkleri başaran bölgesinde güçlü, uluslararası, dinamikleri olan üniversitelerden birisi olduğunu vurgularken, “Cumhurbaşkanımızın onayı ile Suriye tarafında kurulan ve Türkiye'nin yurt dışında açılan kampüslerimizde eğitim başarıyla sürmektedir. Bu kampüslerimizden Cerablus Meslek Yüksekokulumuz ilk mezunlarını verdi. Türkiye’de Gaziantep Üniversitesi marka değerini koruyarak sınır ötesinde, savaş alanlarında bile her türlü çabayı sarf ederek kaliteli eğitimi ile uluslararası arenada kendisinden söz ettiriyor” dedi.
Okullarımız bölgede umut ışığı oldu
Gaziantep Üniversitesi’nin atmış olduğu bu vizyonel adımla hem Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücü ortaya konduğunu, hem de yükseköğrenim alanındaki başarısının tescillenmiş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gür, “Savaşın ve karmaşanın en sıcak olduğu zamandalar da bile Türkiye Suriye güvenli bölgesinde Cerablus’ta Meslek Yüksekokulu ile büyük umut ışığı oldu. O kargaşa içerinde derslerine devam ederek mezun durumuna gelen ve başarılı olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlar açısından küçük ama Türkiye açısından çok önemli bir adım olan yükseköğrenimdeki bu çaba ve bu gayret gelecekte Suriye’nin şekillenmesinde çok önemli bir adım olacaktır. Gaziantep Üniversitesi Cerablus’tan sonra Suriye’nin başka kentlerinde açtığı 3 fakülte ile o bölgeye yükseköğretim anlamında büyük bir kazanım sağlamıştır. Gaziantep Üniversitesi olarak bunu yapmaktan mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fırsatı bize tanıdığı için de teşekkür ediyorum. Mezun ettiğimiz öğrencilerimiz ile iftihar ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi’nin uluslararası arenadaki önemli aile bireyleri olarak gelecekte mutlu yaşamalarını ve aldıkları kaliteli eğitimle milletlerine ve vatanlarına hizmet etmelerini gönülden diliyorum” şeklinde konuştu.
Öğrencilerimiz iyi yetişti
GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu ise, Cerablus Meslek Yüksekokulu 2018 yılında eğitime başlayan Cerablus Meslek Yüksekokulu’nun, “Hangi bölümleri açacağımızı kararını verirken bölgedeki yerel meclis yetkilileri ve koordinatör valilik ile işbirliği içerisinde olduk. İlk etapta 5 bölüm tasarlamıştık. 2’si sağlık bilimleriyle alakalı, diğer bölümler de ilahiyat, ön lisans, büro yönetimi ve özel güvenlik ve koruma bölümüydü. Buradan mezun olan öğrencilerimiz Gaziantep Üniversitesi’nin kurumsal kimliği altında eğitim öğretimlerini gerçekleştirdiler. Mezun olan öğrencilerimiz iş kaynağı, insan kaynağı boşluğunu dolduracak şekilde donanımlı öğrenciler olarak yetiştiler. Hepsine iş hayatlarında da başarılar diliyorum. Türkiye ile bölge halkı arasında bir köprü olma vazifesi üstlenmiş durumdalar” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kep atma ve diploma töreni yapıldı. Mezun olan 100 öğrenci adına törene katılan ve dereceye giren 15 öğrenci keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.
Cerablus’ta Meslek Yüksekokulu’nda başarı sıralamasında ilk üçe giren öğrencilerin plaketlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fehmi Soğukoğlu verdi.
737 Suriyeliye eğitim
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden temizlenen bölgelerde eğitimin geliştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Gaziantep Üniversitesi tarafından Cerablus’ta Meslek Yüksekokulu, ElBab’ta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Azez’de İslami İlimler Fakültesi ve Afrin’de Eğitim Fakültesi kuruldu. Bu yükseköğrenim kurumlarında toplam 737 Suriyeli gence eğitim kapısı aralandı.
Bizim için hayaldi
Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu’nun ilk mezunları olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Cerablus Meslek Yüksekokulu Birincisi Hasan Mla Süleyman, “2011 yılından beri çatışma, açlık, göç gibi acılar yaşadıktan sonra 2016 yılında Türkiye'nin bölgemize gelmesiyle ümitlerimiz yeniden yeşermeye başladı. Ben ve arkadaşlarımın çoğunun, yükseköğretimden ümidimizi kesmiş, gelecekten beklentimizin azaldığı bir zamanda, Gaziantep Üniversitesi’nin, üniversite eğitimini bölgemize getireceğini duyduğumuzda çok sevinmiştik ve gerçekten 2018 yılında üniversite Cerablus Meslek Yüksekokulunu açtı. Bu gelişme birkaç yıl öncesinde bizim için bir hayalden ibaretti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 30 paket kaçak sigara ele ...
Araban Karpuz’unun hasadına başlandı
YEREL HABERLER Araban Karpuz’unun hasadına başlandı
Bakıyormuş gibi yaptı bir anda çalıp kaçtı
YEREL HABERLER Bakıyormuş gibi yaptı bir anda çalıp kaçtı
Gaziantep’te kır nikahı dönemi Fatma Şahin ilk kır nikahını bizzat kıydı Sosyal mesafeli nikaha sınırlı sayıda davetli katıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kır nikahı dönemi Fatma Şahin ilk kır ...
3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep’te tefeci operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te tefeci operasyonu
Uzman jandarmanın darp edilmesinde "çadır" iddiası Gaziantep’te uzman jandarmanın darp edilmesi olayının şüphelisi yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Uzman jandarmanın darp edilmesinde "çadır" ...
Hırsız telefonları kapıp kaçtı, çalışanlara şaştı kaldı
YEREL HABERLER Hırsız telefonları kapıp kaçtı, çalışanlara şaştı ...
Su ve iklim değişikliği resmedildi Sanko öğrencisi DSİ yarışmasında bölge üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Su ve iklim değişikliği resmedildi Sanko öğrencisi ...
Root 2020 yarışması SANKO okulları robot takımı Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Root 2020 yarışması SANKO okulları robot takımı ...
Hastane personeline denge semineri
YEREL HABERLER Hastane personeline denge semineri
Evdeki 4 adet kınalı keklik ele geçirildi
YEREL HABERLER Evdeki 4 adet kınalı keklik ele geçirildi
Kadınların iş hayatına atılımını destekleyecek protokol
YEREL HABERLER Kadınların iş hayatına atılımını destekleyecek ...
Gaziantep’te “Yalın Belediyecilik” Sistemi İçin Düğmeye Bastı
YEREL HABERLER Gaziantep’te “Yalın Belediyecilik” Sistemi İçin ...
Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı
YEREL HABERLER Şahinbey kırsalında 162 kilometre arazi yolu açıldı
MMT Amerikan Hastanesi'ne bir uzman hekim daha
YEREL HABERLER MMT Amerikan Hastanesi'ne bir uzman hekim daha
Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te polis sahaya indi Çarşı, pazar dolaşan polisler vatandaşları tek tek uyarıyor Gaziantep Valisi Davut Gül bir günde 4 milyon 213 bin 800 lira cezai işlem uygulandığını açıkladı
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Gaziantep’te polis sahaya ...
Gaziantep’te pandemi kurallarına uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te pandemi kurallarına uymayanlara ceza ...
Büyükşehir’in arabalı sinema günlerine yoğun ilgi 6 Gün Boyunca Toplamda Bin 343 Kişi Etkinliğe Katıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in arabalı sinema günlerine yoğun ilgi 6 ...
ALG Spor UEFA Şampiyonlar Liginde 2019-2020 TFF Kadınlar 1.Liginin lideri Gaziantep ALGSPOR oldu
YEREL HABERLER ALG Spor UEFA Şampiyonlar Liginde 2019-2020 TFF ...
Gündüz vakti telefon hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Gündüz vakti telefon hırsızlığı kamerada
Şehir hastanelerinin sağlık personeli ihtiyacını SANKO Üniversitesi karşılayacak Ameliyathane hizmetleri, anestezi, ilk ve acil yardım ile tıbbi görüntüleme teknikleri bölümlerine bu yıl öğrenci alınacak
YEREL HABERLER Şehir hastanelerinin sağlık personeli ihtiyacını ...
Sulama kanalında yılan paniği
YEREL HABERLER Sulama kanalında yılan paniği
Gaziantep’e "sanayide dönüşüm" desteği
YEREL HABERLER Gaziantep’e "sanayide dönüşüm" desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X