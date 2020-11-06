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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ardından


Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA)-Süper Lig´in 8´inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kimseyle kavga etmek istemediğini ve maçlarda yaptığı her hareketin yanlış anlaşıldığını söyleyen Sumudica, "Maç içerisinde golden sonra sevinç yaşarken bir yanlış anlaşılma oldu. Benim yaptığım hareket kartal sevinci değil takımımızın simgesi olan şahin sevinciydi. Ve şahinler her zaman yüksek uçar. Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. O yüzden bu konu yanlış anlaşılmasın. Maçta da bazı taraftarlar yine beraberlik diye bağırdı ve ben de onları maçın sonunu beklemelerini söyledim ve kazandık. Sonra da susmaları gerektiğini söylemek için bir hareket yaptım. Ben hırçın bir hocayım. Ben bir şey yaptığım zaman sürekli cezalandırılıyorum. Ben oyuncularıma bağırarak onları motive etmeye çalışıyorum ama bu durum hep yanlış anlaşılıyor. Ben yedek kulübesinde uyursam takım da sahada uyur. İyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonrası için Beşiktaş´a başarılar diliyorum. Futbol üç sonuçlu bir oyun. Biz de bugün kazandık. Ocak ayından beri evimizde kaybetmeme serimiz devam etti. Bu süreçte 16 maç oynadık ve sadece Galatasaray´a kaybettik. O yüzden mutluyuz. Bu durum bir Anadolu takımı için iyi bir reklam ve sonuç. Geçen sene de bu sene iyi bir başarı yakaladık. Bunu devam ettirmeye ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu takımın Süper Lig´de ikinci senesi ve biz yine ilk 10´da olmaya çalışacağız. Ben de takımımla bunu başarmak için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
SERGEN YALÇIN: KAZANMA ARZUSUNDAN UZAK BİR OYUN  
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise oyunda isteksiz, arzusuz ve kazanma arzusundan uzak oynadıklarını söyledi.
Yalçın, üzgün olduklarını ve sonraki maçlarda telafi etmek istediklerini ifade ederek, "Maçla ilgili üzgünüz. Bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi mücadele ediyorduk. Kazanıyorduk. Bu gün maalesef işler beklediğimiz gibi gitmedi. Özellikle Welinton´un sakatlanması bizi oyunun tamamında büyük sıkıntıya soktu. Çok önemli bireysel hatalar yaptık. Peşinden kırmızı kart geldi. Enteresan, verilebilirde verilmeyebilirde sonuçta topa vuran bizim kalecimiz. Oyuna baktığımız zaman isteksiz, arzusuz bir oyun. Kesinlikle kazanma arzusundan uzak. Amaçsız bir oyuncu grubu gibi görüntü verdik. Bunu beklemiyorduk. Çünkü oynanan son iki maçta takım çok ciddi bir iyileşme gösterdi. Ama maalesef bugün beklediğimiz sonucu alamadık. Üzgünüz. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu telafi ederiz. Ersin geçen senenin oyununu mumla aratıyor. Penaltı pozisyonunda daha erken topa çıkması lazımdı diye düşünüyorum. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Ama daha çok genç üzerine gitmememiz lazım. İstikrarsız sonuçlarla ilgili aslında son 2 haftadır olgunlaşan bir takım vardı. İstatistiki anlamda başarı anlamında da yukarıya giden bir takım vardı. Bu gün de aynı oyunu takımımızdan bekliyorduk ama maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Mevcut kadromuzla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuna baktığımız zaman yediğimiz goller bu seviyede yenecek goller değil. Basit goller yerseniz maç kazanmamız biraz zorlaşır. Biz düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Teknik direktörlerin açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2020-11-06 23:22:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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