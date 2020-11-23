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Koronalı günlerin stresini safari ile atıyorlar Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan ‘Safari Park’ koronalı günlerde adeta stres atma merkezi haline geldi

İHA

Koronalı günlerin stresini safari ile atıyorlar Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunan ‘Safari Park’ koronalı günlerde adeta stres atma merkezi haline geldi

Dünyanın 4. büyük hayvanat bahçesi olma özelliği ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi korona virüslü günlerinde adeta stres atma merkezi haline geldi. Kente gelen yerli ve yabancı turistler belgesel programlarında gördükleri yaban hayvanlarıyla doğada keyifli bir zaman geçirme fırsatı yakalıyorlar.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hayvanat bahçesi girişinde bulunan dezenfekte tünelinden geçen ziyaretçiler bin dönüm arazi üzerine kurulan hayvanat bahçesinde yaşayan 300 türden 7 bin 500 hayvan ziyaret ediyorlar. Türkiye’de tek olma özelliğini de elinde bulunduran 300 dönüm arazi üzerine kurulu safari park ise ziyaretçilerin en uğrak noktası.
Bir biri ile uyumlu birçok hayvanın iç içe olduğu safari alanına gelen ziyaretçiler burada otobüslere alınarak doğanın içinde yaban hayvanları ile muhteşem anlar yaşıyorlar. Korona virüsten korunmak için evlerinden çok fazla dışarı çıkmayan vatandaşlar safari pakta stres atarak zaman geçiriyorlar.
Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilerin 110 türden 350 hayvan ile safari heyecanının yaşandığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Hayvanat bahçemizde Türkiye’de ilk ve tek olan 300 dönüm üzerine kurulmuş bir safari park bulunmakta. Bura da yaklaşık 110 türden 350 hayvanımız bulunmakta. Özellikle burada çift tırnaklılardan geyikler, karacalar, deve kuşları, develer, antiloplar, bizonlar ve bunun yanında pelikanlar ve leylekler bulunmakta” dedi.
Özel araçlarla safari heyecanı
Ziyaretçilerim yaya olarak içeri almadıklarını belirten Özsöyler, “Burada araç ile gezdiriyoruz. Kesinlikle araçtan inmelerine müsaade etmeden gezdiriyoruz. Artık insanların uzaklara gitmelerine gerek yok hayvanat bahçemizde safari turları yapabilirler. Bu havyalar dış ortama alışın olan türler. Biz burada çitleri de kaldırıldık ve tüm bir birleri ile geçinen türleri aynı alan içine koyduk her gün biraz daha genişletiyoruz alanımızı” ifadelerini kullandı.
Safari parkta doğa ve hayvanlar ile zaman geçiren ziyaretçiler ise hem korona virüs günlerinin stresinde hem de şehrin gürültüsünden uzak zaman geçirdikleri için mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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