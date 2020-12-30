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Yüzmede yeni Türkiye rekoru Şampiyon, başarısını kahraman şehitlere armağan etti Fadıloğlu: “Rekortmenimizle gurur duyuyoruz”

İHA

Yüzmede yeni Türkiye rekoru Şampiyon, başarısını kahraman şehitlere armağan etti Fadıloğlu: “Rekortmenimizle gurur duyuyoruz”

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Kaan Kara, Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında 100 Metre Kurbağalama disiplininde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 20192020 planlı faaliyet programında yer alan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası, Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi. 70 farklı kulüpten toplamda 460 sporcunun yarıştığı şampiyonada Gaziantep’i, Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında kulaç atan 10 sporcu ve teknik heyet temsil etti. Yüzme sporu adına tarihi anların yaşandığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Sporcusu Kaan Kara, 100 Metre Kurbağalama disiplininde 01.02.38’lik derecesiyle 1516 yaş kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yüzme branşı tarihinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ilk Türkiye rekoruna imza atan Milli Yüzücü Kaan Kara, yaşadığı büyük mutluluğun ardından başarısını kahraman şehitlere armağan etti. Rekortmen yüzücü Kara, 50 Metre Kurbağalama disiplininde 00.28.78’lik derecesiyle yıldızlar kategorisinde ve 200 Metre Kurbağalama disiplininde 02.21.82’lik derecesiyle Yıldızlar Kategorisinde de Türkiye 1.’si olarak altın madalyanın sahibi oldu.
"Tarihi başarıyı yürekten kutluyorum"
Milli sporcu Kaan Kara’nın elde ettiği tarihi başarıyı yürekten kutladığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularının 1 Türkiye rekoru ve toplamda 5 madalya kazandığı şampiyonanın ardından değerlendirme yaparak, “Alleben Yüzme Havuzunda yüzme branşıyla tanışan ve uzun soluklu çalışmaların ardından bugün Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan sporcumuz Kaan Kara ve teknik ekibimizin tarihi başarısını yürekten kutluyorum. Yüzme branşında ilimizin ve bölgemizin ilk Türkiye rekoru kırıldı. Ümit ediyorum bu özel başarı, uluslararası platformda elde edilecek milli başarılara vesile olur. Sporcularımızın elde ettiği Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarının ardından hedefimiz, şampiyonlarımızın olimpiyatlarda ilimizi ve bölgemizi temsil etmeleri. Ben bir kez daha Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında elde edilen başarılarda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sporcularımıza sezonun kalan müsabakalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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