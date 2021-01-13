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(Özel Haber) Havyarı 85 bin TL olan Mersin balğı Fırat’ta yetiştirilecek

İHA

(Özel Haber) Havyarı 85 bin TL olan Mersin balğı Fırat’ta yetiştirilecek

Dünyanın en pahalı yiyeceği olan v°e kilosu 85 bin TL olan Mersin balığı Fırat Nehri'nde kurulan kapalı havuzlarda yetiştirilmeye başlandı.
Dünyada koruma altındaki en ilkel deniz canlılarından olan Mersin balığı, Hazar Denizi’nde doğal olarak bulunuyor. Deniz avı yasak olan ve koruma altında bulunan Mersin balığı kapalı havuzlarda özel olarak yetiştiriliyor. Fırat Nehri'nde kurulan kafeslerle balık üretiminde dünyanın birçok bölgesine ihracat yapan balık üreticileri, şimdilerde Mersin balığı için harekete geçti. Hazar Denizi'nden getirilen balıklar Türkiye'de kızılırmak, Yeşiyırmak ve Sakarya nehirlerinden sonra Fırat Nehri'nde de ürütimine başlanıyor. Kapalı kafes sisteminde yetiştirilecek Mersin balığı ve havyarı, tüm dünyaya ihraç edilecek.
Hazar Denizi'nden getirilen Mersin balıkları uzmanlar tarafından incelendikten sonra kafeslerde yetiştirilecek.

“Mersin balığı yetiştireceğimiz tesis açıldı”
Su Ürünleri Mühendisi Muhammet Kartal Akkaya, Mersin balığını yetiştirmek için tesislerinin açıldığını ifade ederek, “Uluslararası önemli bir konuydu. Tarım Bakanlığımız başta olmak üzere su ürünleri genel müdürlüğümüz bu konuda bize destek oldular. Türkiye’de Mersin balığı yetiştiriciliği projemizi almış bulunmaktayız. Mersin balığının Türkiye’de olması önemli bir milli projedir. Mersin balığı dünya çapında önemsenen bir balıktır. Burada daha geniş alanlarda yetiştirme imkanı bulabiliriz. Mersin balığı yetiştirmek için Tarım bakanlığımızın desteğiyle tesisimiz açıldı” dedi.

Havyarı da balığı da değerli
Mersin balıkları, 67 yaşında kesime gidiyor. Havyarı çıkartıldıktan sonra eti, kemiği ve derisi değerlendiriliyor. Mersin balığının ağırlığının yüzde 10’u kadar havyar verimi var. 67 yılda 56 kilo ağırlığa ulaşan dişi Mersin balıklarından 500600 gr havyar elde ediliyor. Havyarının kilosu ise 12 Bin dolar ile 14 bin dolar arasında satılırken, Türkiye'de ise kilosu 85 bin ila 100 bin TL arasında alıcı buluyor. Dünyanın en pahalı yiyeceği olarak bilinen havyarın alındığı Mersin balıkları canlı halde de satılabiliyor. Havyarı çok değerli olan Mersin balığının canlı halde satışı ise tonu 7 bin ile 20 bin TL arasında oluyor.

“Havyarının kilosu 12 bin dolar”
Balık Hastalıkları Uzmanı Dr. Cavid Murtazavi, Mersin balığının havyarının 12 bin dolar olduğunu ifade ederek, “Mersin balığı dünyanın en önemli balıklarından bir tanesidir. Özellikler bunların havyarı dünyada çok pahalıdır. Kilosu yaklaşık 12 bin dolardır. Dünyada az bulunur nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birçok ülke bu balıklara yatırım yapmak istiyor. Genellikle bu balıklar Kuzey yarım küre ve Hazar Denizi'nde yaşıyor. Türkiye’de de Birecik ilçesinden geçen Fırat nehri üzerinde üretimi başlayacak. Türkiye’de bu balıklara Mersin balığı deniliyor. Ama bunların menşei Hazar Denizi'dir. İnşallah adı Birecik balığı olur” diye konuştu.

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