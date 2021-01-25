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Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Kırmızı-siyahlılar 3 mağlubiyetle en az yenilen takım oldu Gaziantep ekibi bir yıldır sahasında maç kaybetmiyor Şampiyon takımlardan sadece Galatasaray'a yenildi

İHA

Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Kırmızı-siyahlılar 3 mağlubiyetle en az yenilen takım oldu Gaziantep ekibi bir yıldır sahasında maç kaybetmiyor Şampiyon takımlardan sadece Galatasaray'a yenildi

Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, 20 maçlık periyodu 3 yenilgiyle kapatarak, ligin en az mağlup olan takımı unvanının da sahibi. Gaziantep ekibi, sahasında yenilgi yüzü görmeyen tek takım olarak da zirvede yer aldı.
Süper Lig'de 20202021 sezonunun ilk yarısını 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan toplayarak dördüncü sırada tamamlayan Gaziantep FK, ilk devrenin en çok dikkat çeken ve konuşulan takımlarından biri olmayı başardı. İlk devrede oynadığı 20 maçta rakip filelere 35 gol gönderen Gaziantep ekibi, ağlarında ise 24 gol görerek artı 10 gol averajı da yakaladı. Sezona Teknik Direktör Marius Sumudica ile başlayan ve Rumen hocanın çılgınlıklarıyla da çok konuşulan Gaziantep FK, 18. haftadaki 21'lik Sivasspor mağlubiyetinin ardından Sumudica'yla yollarını ayırdı. Gaziantep ekibi, ligin 20. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı öncesi takımın başına 48 yaşındaki Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu getirdi.

Beşiktaş'ı yendi, Trabzonspor'a geçit vermedi
İlk yarıda Marius Sumudica yönetiminde önemli başarılara imza atan Gaziantep FK, sezona deplasmandaki 31'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başladı. Gaziantep ekibi, 2. haftada ise evinde oynadığı Karagümrük maçını son dakikada yediği golle 22 bitirerek bir puana razı oldu. Sonraki karşılaşmada Göztepe deplasmanından 22'lik beraberlikle dönen kırmızısiyahlılar, 4. haftada konuk ettiği Trabzonspor ile de 11 berabere kaldı. Kırmızısiyahlılar, 5. haftada da Antalyaspor karşılaşmasında yine sahadan 11'lik sonuçla ayrılırken, 6. haftada konuk ettiği Konyaspor'u 10 mağlup ederek hem beraberlik serisini bitirdi hem de ilk galibiyet sevincini yaşadı. Gençlerbirliği deplasmanından 11'lik skorla dönen Gaziantep, 8. haftada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ı 31 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından zorlu Denizlispor maçını 10 kazanarak deplasmandan 3 puan çıkaran Gaziantep FK, 10. haftada ise yine son dakikalarda yediği golle Yeni Malatyaspor'la 22 berabere kalarak puanları paylaştı.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etti
Süper Lig'in 11. haftasını BAY geçen Gaziantep FK, 12. haftada konuk olduğu Başakşehir'i 21 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep, 13. haftada ağırladığı Fenerbahçe'yi ise 31 mağlup ederek hem ligdeki 5. galibiyetini aldı hem de puanını 21'e çıkarak iyi gidişatını sürdürdü. Ligin 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 40 yenen Gaziantep FK, 15. haftada da Alanyaspor'u da 31'le geçerek önemli bir seri yakaladı. 16. haftada zorlu Erzurum deplasmanına giden kırmızısiyahlılar, son dakikada yediği penaltı golüyle 11 beraberliğe razı oldu.

Sivas'a yenildi, Sumudica ile yolları ayırdı
Ligin 17. haftasında Ankaragücü'nü 20 mağlup ederek yenilmeme serisini sürdüren Gaziantep FK, 18. haftada deplasmanda Sivasspor'a 21 kaybetti ve 16 hafta sonra yenilgi yüzü gördü. Bu maçın ardından basın mensuplarına şok açıklamalar yapan Teknik Direktör Marius Sumudica, yönetimde ve kentte rahatsızlık oluşturunca Rumen hocayla yollar ayrıldı. Sancılı bir dönemde ligin 19. hafta maçında Kayserispor'u konuk eden Gaziantep FK, zorlandığı maçta rakibini 21 mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'in 19. haftasında ise Sumudica ile anlaşan Rizespor'a misafir olan Gaziantep FK, yoğun kar yağışı altında oynanan müsabakadar rakibine 30 kaybederek 28 maçtır gol atma serisine de veda etmek zorunda kaldı.
Bu hafta Hatayspor maçına yeni teknik direktörü Ricardo Sa Pinto yönetiminde çıkan Gaziantep FK, son saniyelerde Junior Morais'in kendi kalesine attığı golle sahadan 11 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.

Kupaya son 16 turunda veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep FK, önce 4. turda Serik Belediyespor'u 30'la eledi, sonrasında da 5. turda Kocaelispor'u 32 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Gaziantep temsilcisi, son 16 turunda konuk olduğu Konyaspor'a ise 21 mağlup olarak kupaya veda etti.

Bir yıldır sahasında yenilmiyor
Gaziantep FK'nın öne çıkan bir başka istatistiği ise yaklaşık bir yıldır sahasında maç kaybetmemesi. Gaziantep temsilcisi, son olarak 20192020 sezonun 18. haftasında 18 Ocak 2020 tarihinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye 20 mağlup olmuştu. Gaziantep ekibi, söz konusu karşılaşmadan sonra evinde oynadığı 17 lig ve 2 kupa maçında 11 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu maçlarda kırmızısiyahlılar, rakip kalelere 41 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 19 gol gördü.

Alexandru M. 11 golle en golcü isim oldu
Gaziantep ekibinin ilk devrede ligde ve kupada oynadığı toplam 23 resmi maçta en golcü isim 11 gol atan Alexandru M. oldu. Başarılı oyuncuyu 8 golle Muhammet Demir, 6 golle Kevin Mirallas, 3'er golle Andre ve Kenan Özer takip etti. Kana Bıyık ve Jefferson 2'ier gol atarken, Vetrih, Enver Cenk, Furkan Soyalp, Kozulj ve Dicko'nın da 1'er gollük katkısı var. Gaziantep FK'da en çok asist yapan ise 6 asistle Muhammet Demir oldu. Muhammet Demir'i 4 asistle Güray Vural, 3 asistle Kevin Mirallas, 2'şer asistle Enver Cenk ve Oğuz Ceylan takip etti. Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Kenan Özer, Jefferson ve Sousa'nın 1'er asisti var.

Sarı ve kırmızı kartlar
Gaziantep ekibinde ilk yarıda kırmızı kart gören isimler Oğuz Ceylan, Junior Morais, Kevin Mirallas ve Jefferson oldu. Gaziantep FK'da en çok sarı kart gören oyuncu 6 sarı kartla Morais, onu 5'er sarı kartla Jefferson, Mirallas, Alexandru M. ve Papy Djilobodji takip etti. Alin Tosca, Muahmmet Demir ve Vetrih'in 4'er sarı kartı bulunurken, Güray Vural da 3 sarı kart gördü.
Dicko, Andre, Kubilay, Sousa, Kenan, Kana Bıyık, Oğuz Ceylan ve Günay Güvenç'in 2'şer sarı kartı var. Kırmızısiyahlılar tek sarı kartlı isimler ise Olkowski, Mehmet Erdem, Kozulj ile Furkan Soyalp.

Ligin ikinci yarısına evinde Galatasaray maçıyla başlayacak
Ligin ilk yarısında dikkat çeken takımların başında gelen Gaziantep ekibi, ikinci devreye ise kendi sahasında oynayacağı Galatasaray maçı ile başlayacak. Gaziantep FK ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek olan mücadele 29 Ocak Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

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