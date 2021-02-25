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Vali Gül GTO Meclisi’nde Vali Gül: “Her bir işletmemizin sorunu bizim sorunumuz” Teymur: “GTO, tüm konuları titizlikle takip ediyor” Yıldırım: “Biz üyelerimizin temsilcisi ve güçlü sesiyiz”

İHA

Vali Gül GTO Meclisi’nde Vali Gül: “Her bir işletmemizin sorunu bizim sorunumuz” Teymur: “GTO, tüm konuları titizlikle takip ediyor” Yıldırım: “Biz üyelerimizin temsilcisi ve güçlü sesiyiz”

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün de teşrif ettiği Gaziantep Ticaret Odası (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında; Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep’in mevcut durumu, gelişmeler, yapılacak yatırımlar ve devam eden projeler hakkında GTO Meclis üyelerine açıklamalarda bulundu.
Gaziantep Ticaret Odasının Türkiye’nin en köklü odalarından birisi olduğunu ve böylesine güçlü kurumlarla, yapılacak yatırımlar ve hayata geçirilecek projelerle Gaziantep’in çok daha iyi seviyelere geleceğini belirten Vali Davut Gül, “Bugün dünden daha iyiyiz. Yarın çok daha iyi durumda olacağız. Buna olan inancım sonsuz. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz fakat bu zorlu süreci belki de en az zararla atlatacak şehir de Gaziantep olacak. Bunun mimarı sizlersiniz. Üretim kabiliyetiniz, çalışma azminiz ve ihracat becerinizle birçok şehri geride bırakıyor, üstüne katarak gelişme kaydediyorsunuz. Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki her bir işletmemizin sorunu bizim sorunumuz, her bir işletmemizin varlığı bizim varlığımız. Sizin işinizi kolaylaştırmak ve sorunlarınıza çare bulmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.
Konuşması ardından söz alan GTO Meclis üyelerini dinleyen ve soruları cevaplayan Vali Gül, gelen talepleri dikkatle takip edeceklerini ve çalışma başlatacaklarını ifade etti.
Gaziantep Valisi Davut Gül’ün her sorunla yakından ilgilendiğini, kendisine arz ettikleri tüm konularda desteğini esirgemediğini vurgulayan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte Sayın Valimizden çok önemli destek görüyoruz. Dile getirdiğimiz her konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Bu yüzden kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerin tek derdi Gaziantep. Tüm çabamız şehrimizi daha iyi seviyelere getirebilmek için. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarette, Odamız tarafından hazırlanan GTO Perspektif raporunu ilgililere ilettik. Tuncay Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz raporda yer alan konuları her zaman olduğu gibi titizlikle takip ediyor. Sorunlara çözüm üretilene kadar da takip edeceklerini biliyoruz” şeklinde konuştu.
"Bizim tek arzumuz şehrin her işletmesinin kazanması"
Konuşmaların ardından şubat ayı GTO faaliyetleri ve Ankara ziyareti hakkında Meclis üyelerini kapsamlı bir şekilde bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bu tür çalışmalarla; Ticaret Odası Yönetimi, Meclisi ve Komiteleri olarak kendilerini seçen üyelerine, meslektaşlarına karşı sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Şehrimize, ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Attığımız bu ilk adımdı. Yani talep ettik. Şimdi sıra çözüm için takipte Tüm yaptıklarımızın özünde hedefimiz, hep birlikte sürdürülebilir başarı hikâyeleri yazmak. 13 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan ve 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir şehir burası. GSYH büyüklüğünde 10.şehir Gaziantep OSB’de üretim rekorları, ihracat rekorları kırıyoruz. Ama bunun KÜSGET’teki, GATEM’deki işletmelere, Karagöz’deki esnafa, turizmcimize, gastronomi işletmelerimize yansıması ne düzeyde oluyor? Bizim tek arzumuz şehrin her işletmesinin kazanması. Bunun için projeler geliştiriyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah karşılığını da alacağız. Dile getirdiğimiz tek bir konuda dahi çözüme yaklaşsak, çözüm için bir adım atılmasını sağlasak kazanan ülke olacak, bundan şüphemiz yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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