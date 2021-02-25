Şahinbey'de 11 olan sosyal tesis sayısı 196'ya çıktı Şahinbey'de sosyal tesisler 807 bin kişiye hizmet verdi

Göreve geldiği ilk yıllardan bu yana sosyal belediyecilik anlamında önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 olan sosyal tesisi sayısını 196’ya çıkardı.

Şahinbey Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren 196 sosyal tesisten 130 ayrı branşta bu zaman kadar 807 bin 930 kişi faydalandı. Göreve geldiğinde 11 olan sosyal tesis sayısını 196'ya çıkardıklarını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Birçok mahallemizde tesis yapacak yer olmadığı için kamulaştırmalar yaparak, yeni tesisler yaptık. Yaptığımız tesislerimiz semt sakinlerinin ikinci adresi haline geliyor. Bölge halkının talebine göre tesislerimizde kurslar açıyoruz" dedi.

7’den 70’e her yaşta vatandaşa hizmet veren özellikle eğitime destek kurslarıyla gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlayan tesislerden şimdiye kadar 807 bin 930 vatandaş faydalandı. Aynı anda 30 bin 596 kursiyer faydalandığı kurslarda eğitim gören vatandaşlar bir taraftan meslek sahibi olurken diğer taraftan sosyalleşiyor. Sosyal tesislerle insanların yaşamlarına dokunduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,“Göreve geldiğimizde 11 olan ve aynı anda 2 bin 300 civarında kursiyerin faydalandığı sosyal tesis sayımızı 196’ya çıkardık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, tesislerimizde meslek edindirme, eğitim ve spor alanında yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdik” ifadelerini kullandı.

"Kurslar verip meslek sahibi yapıyoruz"

Sosyal tesislerde meslek edindirme ve el işleri kursları vererek hanımların aile ekonomisine katkı sağlama imkanı bulduğuna dikkati çeken başkan Tahmazoğlu, “Meslek edindirme kurslarımız kapsamında; Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Antep İşi, Dekoratif Ev Tekstili, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Giyim ve Giyim Aksesuarları, El ve Makine Nakışı, Ahşap Boyama, Sedef İşlemeciliği, Cilt bakımı ve makyaj, saç bakımı ve yapımı ile Geleneksel El Sanatları gibi 130 ayrı branşta kurslarımız bulunmaktadır. Eğitim kurslarımız kapsamında ise, İngilizce, Arapça, Kur’an Kursu, Anasınıfı, Diksiyon, Hızlı Okuma, Matematik, Okuma ve Yazma, Yabancılara Türkçe, Liselere Hazırlık, Üniversiteye Hazırlık kursları ile Etüt ve Rehberlik Hizmetleri ve bunların yanı sıra Satranç, Bağlama, Gitar, Keman, Kara KalemYağlı Boya Resim, StepAerobikFitness, Halk OyunlarıBale kurslarımız bulunmaktadır” diye konuştu.

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