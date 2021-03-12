Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

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Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirirken bazı evlerin çatısını uçurdu.

Gaziantep’te şiddetli rüzgar etkili oldu. Yavuzeli ilçesinde rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu. Bahçe duvarlarının yıkıldığı rüzgarda ağaçlar da devrildi. Şiddetli rüzgarda ölen ya da yaralanan olmazken, ilçedeki bazı evlerde maddi hasar meydana geldi.

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