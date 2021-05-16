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TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Ortaokulu öğrencilerinin dokuz projesi bölge finalinde

İHA

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması SANKO Ortaokulu öğrencilerinin dokuz projesi bölge finalinde

SANKO Okulları öğrencilerinin dokuz projesi, “TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nda il elemelerini geçerek, bölge yarışmalarına katılma hakkı kazandı.

SANKO Ortaokulu öğrencileri Cem Çakır ve Mehmet Arda Akıcı’nın, “Biyoloji Kategorisi”nde, öğretmenleri Fatih Mehmet Günaydın rehberliğinde hazırladıkları “Biyopolimer Katkılı Betonun Radyasyon Davranışının İncelenmesi” adlı proje, il elemelerini geçerek bölge finaline katılma hakkı elde etti.
Nurdeniz Ocak ve Selin Zengin, “Teknoloji Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Gülden Dilsiz rehberliğinde hazırladıkları "Dikkat! Bel Fıtığım Var" adlı projeyle bölge finalinde yer alacak.
Göksu Eralp, Ali Teymur ve İpeksu Bulgan, öğretmenleri Aslı Karagüzel rehberliğinde “Kimya Kategorisi”nde hazırladıkları “Fıstık gibi Beton” adlı projeyle bölge finaline katılacak.
Betül Günaydın ve Kaan Erakman, “Teknoloji Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Aslı Karagüzel rehberliğinde hazırladıkları “Yeni Nesil Hasat Makinesi” adlı projeyle bölge finalinde Gaziantep’i temsil edecek.
Nejla Doğa Erkol ve Eylül Tabak’ın “Teknoloji Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Safiye Pınar Yayla rehberliğinde hazırladıkları “Komşum Evimi Korur” adlı proje ile il elemelerini geçerek bölge finaline katılma başarısı gösterdi.
Efe Tahtacı, Yasin Doruk Törer ve Egehan Akbaba’nın “Teknoloji Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Ziya Öğüt rehberliğinde hazırladıkları “Her Eve Engelsiz Rampa” adlı proje de il elemelerini geçerek bölge finalinde yarışacak projeler arasına girdi.
Barış Öztoprak ve Mehmet Tahir Ilgaz, “Teknolojik Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Yaşlı ve Hastalar için Düşmeyi Engelleyen Akıllı Yürüteç ve Taban Tasarımı” adlı proje bölge finalinde sunulacak.
Duru Kayın ve Baver Mahmud Çalışkan’ın “Teknolojik Tasarım Kategorisi”nde öğretmenleri Yeşim Özzorlar rehberliğinde hazırladıkları “Yapay Zekâ Destekli SMA Takip Cihazı” adlı proje de il elemelerini geçerek bölge finalinde yer alacak bir diğer proje oldu.
Ömer Yıldırım ve Güneş İkizceli ise “Yazılım Kategorisi”nde öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde hazırladıkları “Makine Öğrenimi İçeren Temassız Akıllı Otomat” adlı projeyle bölge finalinde SANKO Okulları’nın flamasını dalgalandıracak.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ortaokul öğrencilerinin dokuz projesinin ilk elemeleri geçerek bölge finaline katılma hakkı kazanmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
TÜBİTAK 15. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasında öğrencilerine ve proje danışman öğretmenlerine başarılar dileyen Asyalı, bölge yarışmasının 1516 Haziran tarihlerinde online gerçekleştirileceğini kaydetti.

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