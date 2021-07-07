HKÜ’nün yeni açılan “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü”nün tanıtım toplantısında lezzet geçidi

Bu sene ilk kez öğrenci kabul edecek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün akademisyenleri, bölümün tanışma ve tadım etkinliğinde özel aperatif lezzetler hazırlayarak, katılımcıların beğenisine sundu.



Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde yapılan etkinlikte, farklı içeriklere sahip atıştırmalıklar, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Görün Arun ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki akademisyenlere ikram edildi.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan bölümler arası iş birliğinin artırılması için düzenlenen programda, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri bölümün vizyonu, misyonu ve amacı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Gaziantep açık bir mutfak

Tadım ve tanışma etkinliğinde konuşma yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ olarak açık bir mutfak olarak nitelendirilen lezzet diyarı Gaziantep’e akademik alt yapımız, teorik ve pratik bilgi birikimimiz ile gastronomi alanında da katkı sunmak istiyoruz. Mutfak kültürümüzün sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve güçlendirilerek gelecek nesillere aktarılmasını da bir vazife olarak görüyoruz. Bu doğrultuda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenlerimizden, özverili bilimsel çalışmalar bekliyoruz” dedi.

“Bölüm olarak gerekli tüm alt yapıya sahibiz”

Bölüm olarak ihtiyaç duyulan tüm alt yapıya sahip olduklarını söyleyen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Furkan Baltacı, “Gastronomi bölümü olarak bilimsel anlamda, gastronomi eğitiminin gerektirdiği, tüm alt yapıya sahibiz. Altyapıdan kastımız, mutfağımız ve bilimsel donanımımızdır. Gastronomi, bilim olarak disiplinlerası bir alt yapı gerektirmektedir. Gıda Mühendisliği, Beslenme Diyetetik Bilimi, Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi bu yapının temel taşlarıdır. Bölümümüz bu yapıyı güçlü bir şekilde inşa etmiş bulunmaktadır” diye konuştu.

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