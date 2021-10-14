Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı

DHA

Kanserden ölen polis memuru son yolcuğuna uğurlandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)HATAY´da akciğer kanseri tedavisi gören polis memuru İnayet Lütfi Akın (45), hayatını kaybetti. Akın'ın cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 3 çocuk babası İnayet Lütfi Akın, dün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan polis memuru Akın´ın cenazesi, İslahiye´ye bağlı Fevzipaşa Mahallesi´ne getirildi. Polis memuru için öğle vakti Fevzipaşa Camisi´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman İşisağ, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ile polis memurunun yakınları katıldı. Polis memuru Akın´ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-10-14 15:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar gibi sevindiren hediye Hastalıkların yakasını bırakmadığı 62 yaşındaki Orhan Gazi Doğan, hediye edilen akülü araca çocuklar gibi sevindi Torunlarına ''Oğlum dedenin motoru var'' artık diyen Doğan, akülü araçla dolaşarak sevincini komşularıyla paylaştı
YEREL HABERLER Çocuklar gibi sevindiren hediye Hastalıkların ...
İYİ Parti'de 'yetki' istifası; Gaziantep İl Başkanı görevi bıraktı
YEREL HABERLER İYİ Parti'de 'yetki' istifası; Gaziantep İl Başkanı ...
Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Babasının böbreğini verdiği polis memuru, bir hafta ...
İYİ Parti'de istifa şoku İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Avukat Oğuz Hocaoğlu, partisinin milletvekillini eleştirerek istifasını açıkladı
YEREL HABERLER İYİ Parti'de istifa şoku İYİ Parti Gaziantep İl ...
Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti, yaşaması için böbreğini veren babanın sözleri yürek dağladı Polis memuru, nakil sonrası gelişen başka bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti Bir hafta önce oğluna böbreğini veren baba Önder Durmaz: "Oğlum polisliği çok seviyordu, 'beni pasif göreve almazlar değil mi' diyordu"
YEREL HABERLER Genç polis memuru böbrek nakli sonrası hayatını ...
Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi
YEREL HABERLER Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi
Afrike ile ilişkiler HKÜ'de mercek altına alındı
YEREL HABERLER Afrike ile ilişkiler HKÜ'de mercek altına alındı
Fadıloğlu'ndan, öğrencilere gelecekti kariyerleri ile ilgili tavsiyeler
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan, öğrencilere gelecekti kariyerleri ile ...
Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için protein ağırlıklı beslenme önerisi
YEREL HABERLER Sonbaharda bağışıklığı güçlendirmek için protein ...
Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
YEREL HABERLER Derste şiddet uygulayan öğretmen açığa alındı
Şahinbey’de 15 okula tasarım ve beceri atölyesi yapılacak
YEREL HABERLER Şahinbey’de 15 okula tasarım ve beceri atölyesi ...
GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER GAÜN topluluk tanıtımı ve üye kabulü etkinliğine ...
Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi
YEREL HABERLER Bakımdan geçirilen yurt yeniden faaliyete geçirildi
Gaziantep’teki trafik kazaları kameralarda
YEREL HABERLER Gaziantep’teki trafik kazaları kameralarda
Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı Yetim anneleri eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Hayat dolu buluşmalar eğitimi yapıldı Yetim anneleri ...
Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te kazalar, mobese kameralarında
Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla buluşturdu Önce öğren sonra eğlen projesine ilkokullarından büyük ilgi
YEREL HABERLER Gönül akademisi projesi öğrencileri oyun ve sporla ...
Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' düzenlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'Savunma Sanayii Tedarikçi Zirvesi' ...
GTB TOBB Akreditasyon Denetimini “A” sınıfı akredite borsa statüsüyle tamamladı GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Üyelerimize dünya standartlarında sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımızı akreditasyon denetimleriyle bir kez daha tescillemiş olduk” “Borsamız, A-sınıfı akredite borsa olarak girdiği üçüncü dönem akreditasyon denetiminde de yine A-sınıfı borsa olma başarısı gösterdi” “Başarıda emeği geçen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile personellerimizi gönülden kutluyorum”
YEREL HABERLER GTB TOBB Akreditasyon Denetimini “A” sınıfı akredite ...
Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış oldu Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: ''Yılsonu ihracat hedefi 300 milyon dolar" ''İhracatta yüzde 43 artış sağladık"
YEREL HABERLER Kuru meyve ihracatında yüzde 43'lük artış ...
''Nerede Kalmıştık'' projesinin tanıtım toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER ''Nerede Kalmıştık'' projesinin tanıtım toplantısı ...
Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Gaziantep İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı
Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı
YEREL HABERLER Gaziantep Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi başladı
17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç, motosikletiyle yaptığı kazada ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.