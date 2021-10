GAÜN’de el yıkamanın önemi anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü”nde, bulaşıcı hastalıkların yayılımının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla “Hastane Enfeksiyonlarına Karşı El Ele Mücadele” adıyla etkinlik düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’nde“15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” münasebetiyle “Hastane Enfeksiyonlarına Karşı El Ele Mücadele” adıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte el yıkamanın önemine değinildi. Etkinlik ile ilgili bilgi veren GAÜN Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete, “Modern sağlık hizmeti anlayışı öncelikle sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini vurgular. Bu çerçevede günümüzde toplumda hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması önemli bir koruyucu sağlık hizmetidir. Hijyen, sağlıklı ortamın korunması amacıyla her türlü enfeksiyöz ajanın ortamdan uzaklaştırılması anlamına gelir. Hijyeni sağlamada en temel kural, ellerin doğru yöntem ile doğru sıklıkla yıkanmasıdır. El yıkama, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, toplumun her kesimi tarafından uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntemdir” dedi.

“El yıkamak ihmal edilen bir konu”

El yıkamanın ihmal edildiğini ve bu nedenle el yıkamamanın çok sayıda hastalığa yol açtığını dile getiren Ayşe Özlem Mete, “Ellerimiz, çevre ile her türlü bağlantıyı sağlayan bu nedenle de en fazla mikroorganizmayı barındıran organlarımızdır. El yıkama, çok sıradan ve günlük bir iş olması nedeniyle genellikle ihmal edilen bir konudur. Oysaki hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak ellerimizdedir. Çevre ile sürekli temas halinde olan ellerimiz yoluyla taşınan bakteriler basit bir soğuk algınlığından, SARS, Hepatit A, Avian Influenza gibi öldürücü birçok hastalığın gelişimine neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sağlık personelinin elleri, hastalık yayılmasında önemli rol oynuyor”

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü olması sebebiyle el hijyenine dikkat çekmek ve başta hastane personeli olmak üzere insanlara el yıkamanın önemini vurgulamak istediklerini, bu nedenle de Enfeksiyon Kontrol Komitesi olarak etkinlik düzenlediklerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Özlem Mete, “Özellikle sağlık personelinin elleri, mikroorganizmaların hastadan hastaya yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle yetersiz el hijyeni, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halen yaygın olarak görülen hastane enfeksiyonlarına neden olan başlıca etmenler arasında yer almaktadır. Yüksek morbidite(hastalık), mortalite(ölüm) ve tedavi maliyetine neden olan bu enfeksiyonlardan korunmaya yönelik tedbirlerin başında, yeterli el hijyeninin sağlanması gelir. Yeterli el hijyeni aynı zamanda besin kaynaklı hastalıkların azaltılmasında, okullarda sıklıkla görülen gastroenteritler, dışkı ile bulaşan hastalıklar, parazit ve mantarların gelişiminin önlenmesinde de basit ancak en etkili koruma yöntemidir” diye konuştu.

Etkinlikte Enfeksiyon Kontrol Komitesi hemşireleri tarafından stant açılarak hastane çalışanlarına el dezenfektanları dağıtıldı.

