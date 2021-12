Türk girişimciler Gaziantep'te buluştu Geleceğin gücü girişimciler Forumu Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu (G3 Forum), ekonominin ve teknolojinin önemli aktörlerini girişimci ve girişimci adayları ile Gaziantep’te buluşturdu.

G3 Forum, girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, GEN Türkiye koordinasyonunda Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ev sahipliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN TR Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı, GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, G3 Platform Başkanı ve GEN TR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, BLU TV Ceo’su Aydın Doğan Yalçındağ, Kolektif House Kurucu Ortağı ve GEN TR İcra Kurulu Üyesi Ahmet Onur, İnsider CEO’su ve GEN TR Başkan Yardımcısı Hande Çilingir, Habitat Derneği Başkanı ve GEN TR Başkan Yardımcısı Sezai Hazır, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi,KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, kurum yetkilileri, STK temsilcileri, iş insanları, girişimciler ve girişimci adayları katıldı.



"Rol model olarak konuştuğumuz şirketler Gaziantep'ten de çıkabilir"

Geleceğin Gücü Girişimciler Forum’un (G3 Forum) açılış konuşmasını gerçekleştiren Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in etkinlik için en güzel yerlerden birisi olduğunu söyledi. Gaziantep’in 10 milyar dolar ihracat yapan bir şehir konumuna yükseldiğini kaydeden Gül, “Şehrimizin başarıları ile ne kadar övünsek azdır. Büyük bir birikim oldu ve artık daha tecrübeliyiz. Dünyayı daha iyi okuyabiliyoruz. Bugün rol model olarak konuştuğumuz şirketlerin Gaziantep’ten de çıkabileceğine inanıyoruz. Bu önemli organizasyonu şehrimizde gerçekleştiren, her zaman ulaşılabilir olan ve sanayilerimizin her talebine koşan TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, oda ve borsa başkanlarımıza, tecrübelerini bizlerle paylaşan girişimcilerimize ve ev sahipliği yapan oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



"Gaziantep ülkesinin ekonomik kalkınmasına büyük destek sağlıyor"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de G3 Forum’u Gaziantep’te yapmayı önerdiklerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan anında olumlu yanıt aldıklarını ifade ederek Başkan Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti. Gaziantep’te milli mücadele ruhu olduğunu söyleyen Koçer, “100 yıl önce başlayan bu ruh aynı inançla devam ediyor. O dönem Gaziantep her evden bir şehit vermiştir. Bugün de ülkesinin ekonomik kalkınma mücadelesine en fazla destek veren şehirlerin başında geliyor. İhracatta Türkiye’nin 5. şehriyiz. Ayrıca Gaziantep artık girişimciliğin çok konuşulduğu bir şehir noktasındadır. Biz Gaziantep olarak girişimcilikte değişen ve dönüşen şartlara hep birlikte ayak uyduracağız. G3 Ailesini Gaziantep’te görmekten büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.



"Girişimcilik küresel arenada var olmanın en önemli şartıdır"

G3 Forum’da konuşan ve girişimcilik ile ilgili değerlendirmelerini aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği olan G3 Forum’u girişimci ruhu ve iş hayatındaki başarılarıyla marka haline gelen Gaziantep’te gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Girişimciliğin, hem dünyada hem de Türkiye’de öneminin ve cazibesinin arttığı bir dönemin yaşandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Türk girişimleri son dönemde yabancı yatırımcıların giderek daha fazla ilgisini çekmeyi başardı. Genç girişimcilerimiz sayesinde ülkemiz, dünyada hızla gelişen dijitalleşme ve teknolojiye ayak uydurmayı sağlıyor. TOBB olarak Türkiye’de, yurt dışındaki girişimleri sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem kurulmasını arzu ediyoruz. Girişimcilik ekosisteminin parçası olan bireyler yetiştiren, bu girişimcileri destekleyen ve yenilikçi bir kültürle rekabet gücünü küresele taşıyan, bir Türkiye hayal ediyoruz. Zira bu yüzyılda, küresel arenada var olmanın en önemli şartının, girişimcilik ve girişimci ülke olmak, şeklinde görüyoruz. İş kurmak, girişimci olmak, eski sınırları aşmak ve yeniliğe öncülük etmek demektir. Girişimcilik, doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerin gördüğü fırsatları gerçekleştirmektir. Bizlere en iyi şekilde ev sahipliği yapan Gaziantep Sanayi Odamıza, Gaziantep Ticaret Odamıza ve Gaziantep Ticaret Borsamıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



"Üretimdeki değişim ve dönüşümü ancak gençlerle yakalayabiliriz"

Gelişen teknolojiler ile birlikte yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu, sanayi 4.0, robot teknolojileri, dijitalleşme ve yeşil enerjinin bu dönemin en ana başlıklarını oluşturduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu değişim ve dönüşümün ancak gençlerle yakalanabileceğini söyledi. “Endüstri 4.0’ı yakalayacak ve bizi endüstri 5.0’a ulaştıracak olan bugün burada olan gençlerimizdir” diyen Ünverdi, şunları kaydetti:

“Bundan 100 yıl önce düşman işgaline karşı şanlı ecdadımız hiçbir yerden yardım almadan Gaziantep Savunmasında verilen üstün mücadeleyle destan yazmış, gazilik unvanı almıştır. Mücadele etmek aslında Gazianteplilerin hem kaderinde hem de genetiğinde vardır. Bu sayede müteşebbis ruhla kamu yatırımı olmadan bölgesinin lideri, ülkemizin 5. büyük ekonomisi olmayı başarmıştır. Ülke olarak müthiş bir geç potansiyele sahibiz ve gençlerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini her geçen gün daha net görebiliyoruz. ‘Biz yapamayız, gücümüz yetmez, istesek de artık teknolojiye yetişemeyiz’ ve ‘İcat çıkarma’ anlayışından uzaklaşıp kendimize güvendiğimizde; İHA’lar, SİHA’lar, Akıncı TİHA’lar çıktı ortaya. Üretimlerimizi ne kadar yerlileştirebilir ve katma değeri artırabilirsek ekonomimizi o denli bağımsız hale getirebiliriz. Bizler bu sorumluluk bilinciyle genç kuşağın daha fazla sorumluluk alması, tecrübe paylaşımının yapılması, eğitim programları, şirket ve aile anayasası gibi hazırlıklar yapıyoruz. En başta yenilikçiliği, vizyonu ve genç kuşaklara örnek yaşamı, girişimciliğe verdiği destek ve projeleri için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Habitat Derneği, GEN Türkiye, Gaziantep Ticaret Odamız, Gaziantep Ticaret Borsamız, iş dünyamızın çok değerli temsilcileri, değerli mentorlarımız, tüm girişimcilerimiz ve etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum.”



"İz bırakmak istiyorsanız geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olmalısınız"

G3 Forum’un Türkiye’de girişimcilik kültürünün gelişmesine destek olan çok özel bir etkinlik olduğunu ifade eden GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da Gaziantep’in de 3G’ye sahip olduğunu ve bunların gazi, girişimci ruh ve genç nüfus olduğunu söyledi. “Hatta buna bir de gastronomiyi eklersek 4G’nin tek vücut olduğu şehir diyebiliriz” ifadesini kullanan Yıldırım, G3 Forum’un Gaziantep’te gerçekleştirilmesinin Gaziantep’in nitelikleri ve zamanlama açısından büyük anlam taşıdığını belirtti. Kurtuluşundan bu yana 100 yıl sonra Gaziantep’in yüzlerce fabrikada binlerce istihdam oluşturan bir sanayi kenti olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Benim hayalim var, fikrim var ama zamanım yok, param yok, o yok, şu yok, bu yok deyip de vazgeçmeyin. Kimi zaman en çok da yokluklar bizi besliyor. Bunun canlı örneği Gaziantep ve siz de o başarılı insanlardan biri olmak istiyorsanız, iz bırakmak istiyorsanız geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olmalısınız. Ve geleceğin ayak seslerini duyabilmelisiniz. Geleceğin ayak sesi ne diyor biliyor musunuz? Çevreci bir yaklaşım ve teknoloji diyor. Eğer şimdi hayalini kurduğunuz ürünün veya hizmet çevreci bir kaygı taşımıyorsa, teknolojik gelişimden uzaksa işiniz biraz zor. Çünkü geleceğin ekonomi politikalarına çevreci kaygılar yön veriyor” dedi.



"Gaziantep girişimcilere fırsat kapıları aralayan önemli bir merkez"

Sanayi, üretim, ticaret ve ihracat denilince Türkiye’de ilk akla gelen şehirlerden birisinin Gaziantep olduğunu kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in her şartta üreten, kendine sürekli hedefler koyan ve koyduğu hedefler doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışan azimkar ve sebatkar insanların şehri olduğunu söyledi. Gaziantep’in her zaman yenilikçi ve özgün fikirlere açık, hayallerini hedefleriyle birleştirmek isteyen herkese fırsat kapıları aralayan önemli bir merkez olduğunu ifade eden Akıncı, “Teknolojinin sürekli ivme kazandığı, tüketim alışkanlıklarının değiştiği yeni dünya düzeninde güçlü şekilde yolumuza devam edebilmemiz ancak girişimcilik ve girişimcilere sunduğumuz imkanlarla mümkündür. Bu nedenle Girişimcilik üzerine çok fazla düşünmemiz ve bu konuda çok daha fazla yol kat etmemiz gerektiğine inanıyorum. G3 Forum’un girişimcilerimizin yoluna ışık tutmasını ve dünya markası olacak yeni girişimlere vesile olmasını temenni ediyor, verimli bir toplantı olmasını diliyorum“ diye konuştu.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın da yaptığı konuşmasında, Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için başarılı girişimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Aydın, “Genç girişimcilerimizin bizlerin tecrübesinden yararlanmaya ihtiyaçlarının olduğu aşikar” diyerek, “Ülkemizdeki girişimler artsa da ne yazık ki dünya ile aynı seviyeye gelemedik. İstenilen seviyenin yakalanması için girişimcilik ekosisteminin tüm parçalarının doğru ve uyumlu çalışması gerekiyor. Kendini besleyen bir ekosistem oluşturmamız lazım” ifadelerini kullandı.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve GEN TR Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sabancı da konuşmasında Gaziantep oda ve borsa başkanlarının önemli mesajlar aktardığını ifade ederek girişimcilik kültürüyle ilgili görüşlerini aktardı. “Başarısız olmak istemiyorsanız o zaman denemeyin kardeşim” diyen Sabancı, 10 yıl önce bu işe giriştiklerinde en temel amaçlarının gençlere ilham oluşturmak olduğunu kaydetti.

G3 Forum, girişimcilik hakkında deneyimlerini paylaşan başarılı girişimcilerin ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin, girişimci adaylarının sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.

