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Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor

İHA

Kendi kendine yeten belediye İslahiye Belediyesi kurduğu atölyelerle ekonomik olarak büyük tasarruf sağlıyor

İslahiye Belediyesi kuruduğu atölyelerle kendi araç gereçlerini üreterek ekonomik olarak yıllık büyük tasarruf sağlıyor.
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, kurdukları atölyelerle ihtiyaçlarının çoğunu karşıladıklarını ve böylece büyük tasarruf sağladıklarını belirtti. 3 bin 500 liralık çöp konteynerinin iki katını bin 500 liraya mal ettiklerinin altını çizen Vural, kendi kendine kaynak üreten belediye haline döndüklerinin altını çizdi. İşçilerine asgari ücretin üzerinde maaş verdiklerini belirten Başkan Vural, yemekle beraber işçilerinin maaşının 5 bin 750 liraya yükseldiğini ifade etti.
“Kurduğumuz atölyeler sayesinde büyük tasarruf sağlıyoruz”
Kurdukları atölyeler sayesinde büyük tasarruf sağladıklarını ifade eden İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, “Biz belediye olarak kurumsal bir firma gibi çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde İslahiye Belediyesi’nin 40 aracı vardı bunun 18 tanesi sağlam 22 tanesi hurdaya ayrılacak durumdaydı. Şimdi 130’a yakın aracımız var. Benim için en önemlisi bu atölyelerdir. Burada tüm kaynak işlerimiz, marangoz işlerimiz tüm işlerini burada yürütüyoruz. Kendi çöp konteynerimizi kendimiz yapıyoruz. 400 litrelik çöp konteynerinin maliyeti 3 bin 500 TL’ydi. Biz 800 litrelik çöp konteynerini bin 500 TL’ye maliyetle üretiyoruz. Burada bu atölyeler sayesinde 20’ye yakın insanımıza iş istihdamı oluşturduk. Araçlarımızın lastiği, kaynağını, bakımlarını bu atölyelerimizde kendimiz yapıyoruz” dedi.
“Kılavuzlu barajımız GAP’tan sonra en büyük proje”
Kılavuzlu barajının faaliyete geçmesi için çalıştıklarını söyleyen Vural, “İslahiye bir tarım bölgesi bu konuda da kılavuzlu barajımız var. Hatay’dan Kahramanmaraş’a kadar 1 milyon dönüm arazi suluyor. GAP’tan sonra en büyük proje diyebiliriz. Bunun 4. Etabı da İslahiye’dedir. Bizim bölgede bin 100 dönüm arazi sulanacak. Bu gerçekten velinimettir. Bunun biran önce gerçekleşmesi için vekillerimiz, valimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. 2 tane göletimiz var biri faaliyete geçirdik ikisinin de ihalesi yapıldı. Bu yıl borular döşenecek. Bunlar yeterli değil. Bizim acilen elektriği, mazotu bu girdileri düşürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
“İşçilerimizin maaşı yemekle beraber 5 bin 750 liraya denk geliyor”
İşçi aylıklarının yemekle beraber 5 bin 750 liraya yükseldiğinin altını çizen Vural, “İşçi konusunda da benim mazot, yedek parça, demir çimento hariç hiçbir ihalem yoktur. İhale yapmıyoruz çünkü kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gelen paramız aylığımıza yetiyor. Onun için kaynak üretmek zorundayız. Sistem kaynağını çıkarma üzerine kuruldu. Asgari ücret 2 bin 825 lira iken biz işçimize 3 bin 500 lira veriyorduk. Şimdi ise işçilerimizin maaşını 4 bin 750 lira yaptık. Ayrıca biz kuruduğumuz yemekhane ile 300’ye yakın işçimizin öğlen yemeğini bedava veriyoruz. 3 çeşit yemen çıkıyor. Buda nereden bakarsanız bin lira eder dolayısıyla işçilerimizin maaşı 5 bin 750 liraya gibi bir rakam oldu. işçilerimiz bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.
“Turizmi hak ettiği yere getireceğiz”
Son olarak ilçenin turizmiyle ilgili çalışmalara değinen Vural, “Turizm konusunda büyükşehir belediyemizle beraber ortak çalışmalarımız var. İslahiye’nin özelliği tarım ve turizm diyoruz. Turizm konusunda çalışmalarımız var ama pandemi dolayısıyla biraz aksadı. İnşallah turizmimizi de hak ettiği yere getireceğiz” diye konuştu.

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