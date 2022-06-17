Yavuzeli'nde 6 bin öğrenci karne aldı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 bin 11 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Yavuzeli ilçesinde öğrencilere karneleri düzenlenen törenlerle dağıtıldı. Çiltoprak İlkokulu ve Anaokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım programına İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Amiri Komiser İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç da katıldı. İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın karne dağıtım programında öğrencilere karnelerini dağıtırken, öğrencilerden tatili iyi değerlendirmelerini istedi.

Yavuzeli ilçe merkezi ve bağlı bağlı mahallelerde toplam 6 bin 11 öğrenci karnelerini aldı.

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