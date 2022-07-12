Leyton Hammonds Gaziantep Basketbol’da

Gaziantep Basketbol, 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, son olarak Japonya’nın Yokohama BCorsairs takımında forma giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı 2,03'lük uzun forvet Leyton Hammonds'ı bir yıllığına kadrosuna kattı.
Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Birleşik Amerikalı uzun forvet Leyton Hammonds (2.03, 1994) ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır. 20202021 sezonunda Rusya VTB Ligi takımlarından BC Enisey Krasnoyarsk takımında oynayan Hammonds, burada 19 maça çıkmış ortalama 14.0 sayı, 4.8 ribaund, 1.4 asist istatistikliklerine ulaşmıştır. Daha sonra 20212022 sezonunda Japonya’nın Yokohama BCorsairs takımıyla 55 maça çıkan Leyton, ortalama 24.7 dakika süre almış 12.9 sayı, 4.9 ribaund, 1.1 asist istatistiği ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.