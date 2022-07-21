Sınav parkurlarında başarıya koşuyorlar

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda, Spor Liseleri Sınavı’na hazırlanan genç öğrenciler, parkurlarda gösterdikleri performansla hayal ettikleri mesleğe bir adım daha yaklaştılar.



Bekçilik, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), spor bilimleri fakülteleri, subaylık sınavlarına hazırlanan gençlere imkan sunan Şehitkamil Belediyesi, yaklaşık 6 ay önce startını verdiği Spor Liseleri Sınavları Hazırlık Kursu’nda da yakaladığı yüzde 100’lük başarı ortalaması ile göz doldurdu. Kamil Ocak Spor Lisesi, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ve Nizip Spor Lisesi sınavlarında yaptıkları tam puana yakın derecelerle kendilerine destek olan herkese büyük mutluluk yaşatan liselilerin yeni hedefi ise 4 yıllık öğrenim sürecinin ardından spor bilimleri fakültelerinde de akademik hayatlarını sürdürebilmek.



“Süreçteki ilk adım gençlerimiz adına çok değerli”

Kısa bir süre önce tamamlanan spor liseleri sınavlarının ardından Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu’nda gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kariyer planlamalarını spor alanında yapmak isteyen gençlerin attıkları ilk büyük adımın çok değerli olduğunu belirtti.

Başkan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların hayal ettikleri mesleği yapabilmeleri adına kıymetli velilerimizle birlikte önemli bir takım çalışması yürütüyoruz. Bekçilik, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), spor bilimleri fakülteleri, subaylık sınavlarına hazırlık kurslarına bu yıl Spor Liselerine Hazırlık Kursunu da eklemiştik. Kısa sürede büyük ilgi gören eğitimler, mesai arkadaşlarımızın emekleri ve gayretleri, büyük başarıların elde edilmesine vesile oldu. Kariyer planlamalarını spor alanında yapmak isteyen gençlerimiz için attıkları ilk büyük adım çok değerli. Spor liselerimizle yapmış olduğumuz protokoller neticesinde öğrencilerimizin lise dönemlerinde spor alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların içerisinde kalmalarını sağlayacağız. Kursiyerlerimizin bundan sonraki hedefi spor bilimleri fakülteleri, inşallah o aşamayı da başarıyla geçer, Gaziantep ve Türk sporuna uzun yıllar hizmet ederler. Çalışmalarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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