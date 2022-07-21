Şahinbey’in dev projesi adım adım yükseliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehir trafiğine nefes aldıracak olan üç katlı köprülü kavşak projesinin inşaat çalışmasını inceledi.

Şehir trafiğini rahatlatmak ve trafik sorununu ortadan kaldırmak için Özdemirbey 12. etap, 12 şeritli Yeşilvadi Bulvarı ve Boğaziçi 12. etap yol çalışmalarını tamamlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapımı devam eden üç katlı köprülü kavşak çalışmasını da yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



İşçiler ile bir araya geldi

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üç katlı köprülü kavşak çalışmasında 24 saat vardiyalı olarak çalışan işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelerek birlikte yemek yedikten sonra işçilerle sohbet etti. Yapılan devasa projede 3 vardiya halinde 230 kişi ve 95 de iş makinesi çalışıyor



“Muhteşem bir eser olacak”

İşçilerin gece gündüz demeden projenin tamamlanması için çalıştığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Üç katlı köprülü kavşak çalışmasında görev alan işçilerimizle bir araya geldik. Projemizin tamamlanması için gece gündüz demeden büyük bir çalışma ve gayret gösteriyorlar. İşçilerimiz büyük bir fedakârlıkla çalışıp burada yatıp kalkıyor. Burada büyük bir çalışma var. Üç katlı köprülü kavşak 900 metre battı çıktı, 162 metre viyadük ve 6 km bağlantı yoluyla muhteşem bir kavşak ve yol çalışması olacak. İnşallah bu çalışmayı en kısa sürede tamamlayıp, yolumuzu Gaziantep’imizin ve Şahinbey’imizin hizmetine sunacağız. Şehrim adına emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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