Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey’de başlıyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yarın başlayacak olan Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali öncesinde düzenlenen kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Vatandaşları oyunları izlemeye davet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali, yarın Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde başlıyor. Şahinbey Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2324 Temmuz tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan final yarışmalarında 35 şehirden 891 yarışmacı yarışacak. Yarışmaya katılan takımlar kortej yürüyüşü düzenledi. Şehreküstü Konakları’ndan başlayıp Balıklı Meydanı’nda son bulan yürüyüşe halk oyunları takımları ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu ve Vali Yardımcısı Muhammet Önder'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Davul ve zurnalar eşliğinde coşkuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü halktan da büyük ilgi gördü. Kortej yürüyüşünde esnafı ve halkı selamlayan Başkan Tahmazoğlu, vatandaşları Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali’ni izlemeye davet etti.



“Ormanları koruyup geleceğe taşımalıyız”

Başkan Tahmazoğlu, oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Oyunlarda 35 şehirden 891 yarışmacının cumartesi ve pazar günü dereceye girmek için yarışacağını belirten Tahmazoğlu, “Bizde kendilerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum. Bu vesileyle yaz dönemine girdik. Geleceğimiz ciğerimiz olan ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü ormanları koruyup geleceğe taşımamız lazım. Biz Şahinbey Belediyesi olarak şimdiye kadar 4 milyonun üzerinde ağaç diktik. Boş alanları ağaçlandırdık ama ağaçlandırılmış alanların da korunması gerekiyor. Ormanlar için daha hassas davranmalıyız” diye konuştu.

Kortej yürüyüşü sonunda “Yarınlara nefes olalım, ormanlarımızı koruyalım” pankartı açan yarışmacılar orman yangınlarına dikkat çekti.

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