Şahinbey’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Her yıl ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi, asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Titizler Caddesi, Yeşilırmak ve Düztepe Mahallelerinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. Mahallelerimizde de yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.

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