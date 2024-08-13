Gaziantep'te 1500 hanede ücretsiz dönüşüm

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Başkan Fatma Şahin'in başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimde şehrin hava kalitesini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülen Doğalgaz Dönüşüm Projesi'nin yeni etabı için yapılacak çalışma görüşüldü.

İlgili madde kapsamında yaklaşık bin 500 hanenin daha kömürden doğalgaz sistemine geçişi ücretsiz olarak sağlanacak. Doğalgaz altyapısı ağının gelişmesiyle birlikte, ısınmada fosil yakıt kullanımının azaltılması ve karbon salınımında düşüşün sağlanması amaçlanıyor. Proje, Yeşil Şehir Gaziantep’te hava kalitesini arttırarak kirliliğin önüne geçilmesini hedefliyor.

"KİRLİLİĞİN OLDUĞU YERLERDE HIZLANDIRACAĞIZ"

Mecliste ilgili maddenin oylanması öncesi konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hanelerin doğalgaza geçişinin önemine vurgu yaparak, "Evleri ziyaret ettiğimde şunu gördüm. Bir oturma odasında ısınırken engelli, yaşlı, torunlar diğer odaları kullanınca çok rahat olduğunu görünce mahalle de çok hızlı bir şekilde diğerleri de doğalgaza geçti. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyorlar. Sosyal yardımlaşmadan talep ediyoruz. Nereye kömür dağıtılıyorsa onlardan adres alıyoruz. Hava kirliliğini kömür dağıttığımız yerlerde önlememiz gerekiyor. Bin 500 kömür dağıtılan hanenin yer aldığı Şahinbey ile Şehitkamil'de hava kirliliğinin çok yüksek olduğu yerler var. O bölgelerde bunu hızlandıracağız. Sevindirici olan komşular da doğalgaza geçince mahalle yeşil mahalle olacak. Çok işe yarıyor bu temiz hava için" dedi.