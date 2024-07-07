Gaziantep'te 25 gündür kayıp olan engelli bulundu

Arama faaliyetlerinde bulunan tüm ekiplere teşekkür eden abla Gülsoy, kardeşinin ilk isteğinin ise sevdiği yemeğin yapılması olduğunu ifade etti.

Anne Elif Gülsoy (76) ise oğlunu arayan herkese teşekkür ederek, oğluna yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.