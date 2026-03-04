Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

        Gaziantep Nizip'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerine teslim oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 04:44
        Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Nizip ilçesinde İ.K. ile E.C, Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen H.K. ile karşılaştı.

        Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, üzerindeki tabancayla İ.K. ve E.C'ye ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kentteki özel bir hastaneye kaldırılan E.C, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan İ.K. ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Bu arada, olay yerinden kaçan şüpheli H.K, bir süre sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Tel Aviv'de siren sesleri!

        İran'ın israil'e doğru bir füze salvası fıralatışı gerçekleştirmesiyle kudüs ve tel aviv'de sirenler çalıyor.

