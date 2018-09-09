Gaziantep'te, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Gökhan D. (26), babası Hilmi D'yi (57) tüfekle vurarak öldürdü. Gökhan D. (26), cinayet sonrası sosyal medya hesabından 'Herkese elveda cezaevine' notuyla fotoğrafını paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Gökhan D., eve gelip, babası Hilmi D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Baba- oğulun tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Gökhan D., evde bulunan tüfeği alıp, babasına ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Hilmi D.'yi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste müdahale edilen Hilmi D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olay sonrası kaçan Gökhan D.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA 'ELVEDA' YAZMIŞ

Emniyete götürülen ve evli olduğu belirtilen Gökhan D.'nin, babasını tüfekle vurduktan sonra sosyal medya hesabından 'Herkese elveda cezaevine' notuyla kendi fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Öte yandan Hilmi D.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınıp, toprağa verildi.

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