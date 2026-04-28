        Gaziantep'te sel sonrası kaybolan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi

        Gaziantep'te sel sonrası kaybolan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi

        Gaziantep'in kırsal bölgelerinde etkili olan yoğun yağış sonrası kaybolan şahsın sele kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, bir dere kenarında bulundu

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:28
        Sel sonrası cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'in kırsal bölgelerinde etkili olan yoğun yağış sonrası kaybolan şahsın sele kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, bir dere kenarında bulundu.

        KUVVETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

        Gaziantep'te dün akşam saatlerinde bazı kesimlerde etkili olan kuvvetli yağış, sele neden oldu. Selin etkili olduğu noktalarından biri de Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Geneyik Mahallesi oldu. Mahallede sel sonrası M.O. isimli vatandaşın kaybolduğu belirlenince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        CANSIZ BEDENİ DERE KENARINDA BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye ile çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinden itibaren 1 kadavra köpeği, 1 bot, su üstü arama ekibi ve dron ile arama kurtarma çalışmalarını sürdüren 140 kişilik ekip, kayıp ihbarında bulunulan M.O. isimli şahsın cansız bedenini Geneyik Mahalesi ile Dokurcum Mahallesi kesişim noktasındaki dere kenarında buldu. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

