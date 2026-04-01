Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 01.04.2026 - 01:28
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
AA'nın haberine göre; motosikletli Yunus Timleri, uygulama sırasında yaptıkları çalışmalarda, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 43 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ