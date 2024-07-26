Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te bir kebapçının önünde husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fıstıklık Mahallesi'nde bir kebapçının önünde husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
AA'nın haberine göre; silahlı kavgaya dönüşen olay sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Süleyman H. ve İlhan H'yi yaraladı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Süleyman H. kurtarılamadı.
Polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.