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        Haberler Ekonomi Emlak Projeler Gaziantep’te ilk iş ve yaşam merkezi - Emlak Haberleri

        Gaziantep’te ilk iş ve yaşam merkezi

        RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, "Gaziantep'in ilk iş ve yaşam merkezini kuruyoruz. Paylaşımlı ofisler olacak ve proje 2026 yılında tamamlanacak. Projede, 55 metrekareden başlayan ticari birimler ve 69 metrekareden başlayıp 770 metrekareye kadar genişletilebilen modüler ofis alanları bulunuyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 12:40 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:45
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        Gaziantep'te ilk iş ve yaşam merkezi
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        Gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken RAMS Türkiye, yeni projesi ‘RAMS City Gaziantep’ ile kente ilk iş ve yaşam merkezini kazandıracak.

        Projenin basın lansmanı “RAMS City Gaziantep”te düzenlendi. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, Gaziantep’e yaptıkları yeni yatırımları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

        “RAMS City Gaziantep projemizle, Gaziantep’e sadece modern bir iş ve yaşam merkezi kazandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda bu tarihi ve dinamik şehrin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Gaziantep’in kültürel mirasından ilham alarak, şehre yakışan bir proje tasarladık. 2026 yılında tamamlanacak projemizin, Gaziantep’in sadece ekonomik büyümesine değil, sosyal dokusuna da önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şehrin kalbine yerleştireceğimiz modern yaşam alanının iş dünyası için yenilikçi çözümler sunmasını ve Gaziantep’i bölgenin yeni cazibe merkezi hâline getirmesini hedefliyoruz. RAMS olarak, her zamanki gibi, en yüksek standartlarda ve en güvenilir yapıları inşa etmeye devam ediyoruz. Bu projeyle birlikte, Gaziantep’e değer katmaya ve şehrin geleceğine yeni bir yön vermeye kararlıyız.”

        "93 PROJE TAMAMLADIK"

        Bugüne kadar 93 proje tamamladıklarını söyleyen Bülbül, “7 farklı ülkede ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. 30 yıldır ülkemize hasretimiz vardı. Çocukluğumuzun geçtiği Gaziantep’e ilk yatırımımızı da 2020 yılında tamamlamıştık. Şimdi şehrimize yakışır bir projeyi daha hayata geçirmek için harekete geçtik” diye konuştu.

        RAMS City Gaziantep, 70 bin 740 metrekare inşaat alanına sahip. Projede, 55 metrekareden başlayan ticari birimler ve 69 metrekareden başlayıp 770 metrekareye kadar genişletilebilen modüler ofis alanları bulunuyor.

        Öte yandan proje Gaziray’a 200 metre, Gaziantep Adliyesi’ne ise sadece 500 metre mesafede bulunuyor.

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