Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi ormanlık alanda Mahalle muhtarı Mehmet Öztürk'e ait 2 çoban köpeği, 2 çakal ve bir tilki ölü olarak bulundu. Büyük korku ve şaşkınlık yaşayan Öztürk ve mahalleli, konuyu yetkililere iletti. Yapılan ilk incelemede hayvanlarda mermi izine rastlanılmazken hayvanların zehirlendiği belirlendi.

Köpeklere sürü otlatan Muhtar Öztürk, bir ara köpeklerinin hınzır peşiden gittiğini ve bir daha geri dönmediğini ifade etti. 3 gün sonra aramaya gittiğinde ise köpeklerini ölmüş halde bulduğunu anlatan Öztürk, "Çok şaşırdım, çok korktum. Köpeklerimin yanında 2 çakal ve bir tilki de boydan boya yatıyordu. Önce silahla vurulduğunu zannettim, ama her hangi bir saçma yada mermi izine rastlamadım. Jandarmaya, Milli Parklar Doğayı Koruma Şefliği'ne haber verdim" dedi.

Yapılan incelemelerde ise çoban köpeklerinin ormanda yediği bozulmuş tavuk eti ve kemiklerinden zehirlenerek öldüğü, tilki ve çakalların ise köpekleri yerken zehirlendiği belirlendi.

Haber üzerine mahalleli rahat bir nefes alırken ekipler, ormana atılan bozulmuş tavuk etinin menşeini ve atanları araştırıyor.

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