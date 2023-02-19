Diri fay hatları üzerinde bulunması hasebiyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan yurdumuzda 7 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından İstanbul ve ilçeleri de gündem oldu. İşte, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'ın ilçelerinde son durum...