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Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu?

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinden 11 ilimiz ciddi şekilde etkilendi ve deprem sonrası ülke genelindeki araştırmalar da artmaya devam ediyor. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'daki son durumu bir araya getirdik. İşte, İstanbul'un en bilinen ilçelerinden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'ın deprem dayanıklılığı ile ilgili bilgiler...

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  • Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu? Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan deprem risk haritası

    Diri fay hatları üzerinde bulunması hasebiyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalan yurdumuzda 7 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki büyük deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından İstanbul ve ilçeleri de gündem oldu. İşte, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'ın ilçelerinde son durum...
  • Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu? Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan deprem risk haritası

    GAZİOSMANPAŞA, BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN'IN NÜFUSLARI

    İşte TÜİK 2019 verilerine göre Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan'ın nüfus sayıları:

    Gaziosmanpaşa: 495.998

    Bayrampaşa: 275.314

    Eyüpsultan: 422.913
  • Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu? Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan deprem risk haritası

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 
  • Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu? Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan deprem risk haritası

    Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. 
  • Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu? Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan deprem risk haritası

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    GAZİOSMANPAŞA, BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN DEPREM RİSK HARİTASI 
  • Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan depreme dayanıklı mı ve fay hattı geçiyor mu? Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Eyüpsultan deprem risk haritası

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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