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Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! 33. hafta öncesinde ilk 3 sıradaki 67 puanlı Gençlerbirliği, 66 puana sahip Abalı Denizlispor ve 61 puanı bulunan Hatayspor'un direkt Süper Lig'e yükselme şansı devam ediyor. Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek

Gazişehir Gaziantep Gençlerbirliği

Efsane başkanları İlhan Cavcav sezonunda geçen sene küme düşen ve bu sene Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, şampiyonluk maçında Gazişehir Gaziantep'e konuk oluyor. Gençlerbirliği  Gazişehir Gaziantep deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP - GENÇLERBİRLİĞİ

SAAT: 16:30
HAKEM: Bahattin Şimşek
YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 2
STAT: Gaziantep Stadyumu

GAZİŞEHİR: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Kerim Avcı, Segbefia, Erdem Uğurlu, Bjarnason, Erhan Çelenk, Poepon, Del Valle

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Mert Çetin, Arnason, Alper Uludağ, Berat Özdemir, Ahmet İlhan, Sessegnon, Selçuk Şahin, Deniz Yılmaz, Paraiba

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'den düşen kırmızı-siyahlılar, Gazişehir Gaziantep maçının sonunda puan hanesinde yazan 67 rakamını değiştirirse Süper Lig hedefine ulaşacak.

Ligde 56 puan ve averajla 4. sırada bulunan ve play-off mücadelesi veren Gaziantep ekibi ise sezonu, düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor maçıyla kapatacak.

YENİLSE DE İHTİMAL VAR

Gençlerbirliği, Gaziantep temsilcisine yenilmesi durumunda da bugün Süper Lig'e çıkabilir.

Başkent ekibi, 61 puanla üçüncü basamakta yer alan Hatayspor'un sahasında Giresunspor'a puan kaybetmesi durumunda da Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Kırmızı-siyahlıların Gazişehir Gaziantep'e yenilmesi, Hatayspor'un da kazanması durumunda, bu iki takım arasında Süper Lig'e direkt yükselme mücadelesi sezonun son haftasına kalacak.

VİZE "EVLATLARIN" ELİNDE

Gençlerbirliği'nin karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep'te teknik direktörlük görevini, geçmişte kırmızı-siyahlı formayı giyen Mehmet Altıparmak yapıyor.

Başkent takımının son hafta karşılaşacağı Adana Demirspor'u ise kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetişen Ümit Özat çalıştırıyor.

Kırmızı-siyahlılar, duayen başkan İlhan Cavcav'a adanmış sezonda 29 yıl kesintisiz mücadele ettiği Süper Lig'den düşen Gençlerbirliği'nin o dönemki hocası Özat yönetimindeki Adana Demirspor ile oynayacağı maçta şampiyonluk turu atabilir.

Başkent ekibi, eski futbolcusu ve teknik direktörü Erkan Sözeri'nin Giresunspor'un başında gösterdiği performansla da adını Süper Lig'e yazdırabilir. Gençlerbirliği'nden 24. haftada gönderilen Erkan Sözeri yönetiminde ligde kalmayı garantileyen Giresunspor'un, Hatayspor'dan puan alması durumunda da başkent ekibinin Süper Lig yolu açılacak.

HEYECAN SON HAFTAYA KALABİLİR

Gençlerbirliği'nin Gazişehir Gaziantep'e yenilmesi, Hatayspor'un da Giresunspor'u mağlup etmesi durumunda heyecan son haftaya kalacak.

Başkent takımı, sezonun son haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Ligde 33. haftaya 66 puanla ikinci başlayan Abalı Denizlispor, aynı saatlerde Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Sezonun son haftasında Abalı Denizlispor, İstanbulspor'la, Hatayspor, Balıkesirspor Baltok'la, Gazişehir Gaziantep de Kardemir Karabükspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Gençlerbirliği'nin zirve mücadelesindeki rakipleri Abalı Denizlispor ve Hatayspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunmuyor.

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