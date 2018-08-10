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Gazne'de Taliban saldırısı: 53 ölü!

Afganistan'ın Gazne kentinde, Taliban güçlerinin düzenlediği saldırıdan 14 Afgan askeri ve 39 Taliban mensubu hayatını kaybetti

10.08.2018 - 13:36 | Güncelleme: İHA

Ağır silahlarla donanmış Taliban güçleri sabaha doğru saat 2 sıralarında Afganistan’ın güneydoğusunda, Kabil’in 120 km güneyinde Gazne ile Kabil arasındaki yolun kontrolünü ele geçirmek için Gazne şehrine saldırarak polis kontrol merkezini ateşe verdi ev ve işyerlerini bombalayarak şehrin bir kısmını ele geçirdi.

ABD saldırı helikopterleri ve sihaları Afgan hükümet güçlerine havadan destek sağladı. Sabah saatlerinde şehrin üstündeki dumanın kalkmasıyla sokaklarda insan cesetlerinin görüldüğü belirtildi. Çatışmalarda 39 Taliban mensubu ve 14 Afgan askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

Gazne Polis Şefi General Ferit Ahmet Meşal Taliban güçlerinin, etrafında aylardır şiddetli çatışmaların sürdüğü Gazne şehrinin birçok bölgesini ele geçirdiğini açıkladı.

Kabil’deki ABD Askeri Merkezinden yapılan açıklamada çatışmaların sabah saat 8’de sone erdiğini, Afgan güçlerinin bütün hükumet merkezlerini kontrol altına aldığı belirtildi.

Afganistan Savunma Bakanlık Sözcüsü Muhammed Radmanish polis tarafından desteklenen ordunun şehrin kontrolünü yeniden ele geçirdiğini söyledi.

Gazne Şehir Hastanesi Müdürü güvenlik kuvvetlerinden 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Polis Şefi Ahmet Meşal, çatışmalarından öldürülen Taliban savaşçılarının cesetlerinin sokaklarda kaldığını söyledi. Ahmet Meşal 39 Taliban mensubunun cesetlerinin şehrin güney çıkısında bulunan bir köprünün altından çıkarıldığını söyledi.

Gazne şehrinin üzerinde helikopterlerin dolaştığı, halkın evlerinde çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mucahid yayımladığı bildiride Gazi şehrine gece boyu saldırılar düzenlendiğini onlarca polis ve askerin öldürüldüğünü, çok sayıda silahın ele geçirildiğini söyledi.

Saldırının Afganistan’da Taliban ile hükumet güçleri arasında 17 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi için yapılması beklenen görüşmeler arifesinde meydana geldiği belirtildi.

Haziran ayında Ramazan bayramı için Hükumet güçler ile Taliban arasında 3 günlük ateşkes anlaşması yapılmıştı.

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