        Haberler Dünya Gazze'de 260 gazeteci hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Gazze'de 260 gazeteci hayatını kaybetti

        Gazze'de 8 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarından bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 260'a yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 01:01 Güncelleme: 22.01.2026 - 01:01
        Gazze'de 260 gazeteci hayatını kaybetti
        Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, 8 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarından bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının, bugün düzenlenen hava saldırısında 3 gazetecinin öldürülmesiyle 260’a yükseldiğini duyurdu.

        Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün 3 Filistinli gazetecinin şehit olmasıyla birlikte, Gazze Şeridi’ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı 260’a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

        İsrail'in bugün üzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden gazeteciler Abdurrauf Samir Şaat, Muhammed Salah Kışta ve Enes Abdullah Guneyim'in çeşitli medya kuruluşlarında görev yaptıkları belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail işgalinin Filistinli gazetecileri sistematik biçimde hedef almasını, öldürmesini ve suikastlar düzenlemesini en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

        Gazze'deki Filistin hükümeti, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ile Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarına, "İsrail'in Gazze’de Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına karşı işlediği bu sistematik suçları kınama, caydırıcı adımlar atma ve sorumluların uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçme" çağrısı yaptı.

        Gazze’de gazetecilerin korunması ve saldırıların durdurulması için ciddi ve etkili baskı uygulanması gerektiği vurgulandı.

        Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Barş, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 gazetecinin Gazze kentinin güneyinde İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarının gazetecilerin korunmasına yönelik çağrılarına rağmen İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri kasıtlı biçimde hedef almaya devam ettiği ifade edildi.

        ABD’nin desteğiyle 8 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarında bugüne kadar 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişinin yaralandı ve Gazze’deki sivil altyapının büyük bölümü tahrip edildi.

        İsrail, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Bu süreçte yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetti ve Gazze’ye gıda, barınma ve tıbbi malzeme girişinin ciddi biçimde kısıtlandı.

