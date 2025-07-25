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        Haberler Dünya Gazze'de 9 kişi açlıktan yaşamını yitirdi | Dış Haberler

        Gazze'de 9 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

        İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 9 kişi daha açlıktan ötürü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:36
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        Gazze'de 9 kişi açlıktan yaşamını yitirdi
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        İsrail'in sıkı ablukası ve saldırılarıyla açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 9 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlığın yol açtığı can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

        Berş, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 2'si çocuk 9 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

        Berş, Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 122'ye yükseldiğini kaydetti.

        Gazze "açlıktan" ölüyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişinin kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

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        Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

        Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

        Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

        Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

        İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

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