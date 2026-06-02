Gazze'de bayram şenliği
Kurban Bayramı dolayısıyla Gazze'de gerçekleştirilen şenlikte, çocuklar çeşitli etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadı
Giriş: 02 Haziran 2026 - 14:11 Güncelleme:
Hayrat Yardım Derneği tarafından, Kurban Bayramı kapsamında Gazze'deki çocuklar için bayram şenliği düzenlendi.
Bölgede yaşanan zorlu şartlara rağmen çocukların bayram sevincini yaşayabilmesi için organize edilen programda, çocuklara bayramlık hediyeler dağıtıldı ve oyunlar oynandı.
Etkinlik boyunca çocukların yüzlerindeki tebessüm, Gazze'de bayramın umut dolu atmosferini yansıttı.
Hayrat Yardım, bölgedeki sosyal ve insani yardım projeleriyle mağdur coğrafyalardaki çocuklara destek olmaya devam edeceğini belirtti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ