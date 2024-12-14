Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 195 oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 195'e çıktı.

Filistin Medyacıları Forumu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kanla ve fedakarlıkla açılan özgürlük yolunda, ezilen Filistin halkına destek olmak ve onların acılarını dünyaya duyurmak için gazeteci Baluşe, İsrail'in hain bombardımanı sonucu hayatını kaybetti."