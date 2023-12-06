Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Gazze'deki BBC muhabiri: 'Hayat çemberim daralıyor'

        Gazze'deki BBC muhabiri: 'Hayat çemberim daralıyor'

        BBC Arapça muhabiri Adnan El-Bursh, Gazze'deki savaş sırasında ailesiyle birlikte birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı, ancak şimdi İsrail güneyi bombalarken zor kararlarla karşı karşıya.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'deki BBC muhabiri: 'Hayat çemberim daralıyor'
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Adnan El Bursh BBC

        BBC Arapça muhabiri Adnan El Bursh, Gazze'deki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte birçok kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi İsrail Gazze'nin güneyini bombalarken, karşı karşıya olduğu ikilemler artıyor.

        Kot pantolonlu ve terlikli genç erkekler, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin önünde sıraya dizilmiş.

        İsrail'in 1 Aralık'ta Gazze'nin güneyini yoğun bir şekilde bombalamaya başlamasından bu yana yüzlerce kişi daha öldü.

        Acil serviste gergin ve kasvetli bir gece daha.

        Önlüklü adamlar dışarıda hazır bekliyor. Sesler yükseliyor ve insanlar etrafta toplanıyor.

        Düzen bozulmaya başlıyor. İnsanlar travma yaşıyor ve bitkin.

        Bir araba korna çalarak yanaşıyor, çakarları yanıp sönüyor; içinden genç bir adam çıkarılıp sedyeye konuluyor ve hastaneye götürülüyor.

        Tozla kaplı başka bir araba geliyor ve bir çocuğun dışarı çıkmasına yardım ediliyor. Henüz dört-beş yaşlarındaki çocuk yürüyebiliyor.

        Han YunusBBC

        Ertesi gün şehir merkezinde, altı çocuk annesi Samah İlwan yardım için yalvarıyor.

        "Arap dünyasına ve tüm dünyaya seslenmek istiyorum."

        "Biz masumuz. Biz yanlış bir şey yapmadık."

        İki boş su şişesini havada sallıyor ve çocuklarının - beş kız ve bir erkek - susadığını söylüyor.

        "Kediler köpekler gibi olduk. Belki kedi ve köpeklerin barınakları vardır. Bizde o da yok. Sokakta kaldık."

        Samah İlwan BBC

        Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılardan bu yana Gazze'de insanların hayatı paramparça olmuş durumda.

        ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hamas en az 1200 kişiyi öldürdü, 240'tan fazla insanı rehin aldı.

        Bunu haftalar süren ağır bombardıman ve İsrail'in Gazze'nin kuzeyine kara harekatı izledi.

        Hamas'ın yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 16 binden fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

        Yedi günlük geçici ateşkes sürecinde bazı rehineler Filistinli tutuklularla takas edilmişti.

        Ama şimdi saldırılar yeniden başladı. Ailem Gazze'nin merkezinde, bense Han Yunus'ta yalnızım.

        Burası birkaç gün öncesine kadar iletişim açısından uydu kamyonu için en güvenli ve iyi sinyali olan bir yerdi.

        Han YunusBBC

        Gazeteci olmaktan her zaman gurur duydum ama seçeneklerim tükeniyor.

        Ailemi görmek için birkaç günde bir Gazze merkezine gidebiliyordum. Ama şimdi İsrailliler bir yolu kapattı, diğer yol ise çok tehlikeli.

        Ben aslen kuzeyliyim ama güneyin 'güvenli bir yer' olduğunu söyleyen İsrail ordusunun emri üzerine ailemle birlikte güneye göçmüştüm.

        Şimdi de Han Yunus'ta 'tehlikeli bir kara operasyonu' konusunda uyarı yapıyorlar ve daha güneye, Mısır sınırındaki Refah'a gitmemiz gerektiğini söylüyorlar.

        Savaşın başlamasından bu yana benim ve ailemin başına gelen her şeye rağmen, ilk kez kendimi tamamen çaresiz hissediyorum. Tüm iradem ve kontrolüm elimden alındı.

        Ailemi güvende ve emniyette tutmaya, bir plan yapmaya alışmıştım. Şimdi kararsızlık içindeyim.

        Refah'a giderek işe devam edip ailemin iyi olacağını mı ummalıyım? Yoksa onların yanına gidip haber yapmayı bırakmalı ve en kötü ihtimal gerçekleşirse en azından birlikte mi ölmeliyim?

        Umuyorum ki başka hiç kimse, aslında bir seçim bile olmayan bu korkunç ikilemle yüzleşmek zorunda kalmaz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz