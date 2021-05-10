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İsrail'den saldırı: 20 Filistinli can verdi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Hamas, saldırının İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına bir tepki olduğunu duyurdu.

Öncesinde Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, AA'ya yaptığı açıklamada, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine 6 roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu tahliye edildi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 65 Filistinli'nin de yaralandığı bildirildi.





Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesi'ne 3'ü çocuk 9 şehidin naaşının ve çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermeyen Kudra, olaya İsrail saldırılarının neden olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’ye bugün düzenlediği saldırıda "3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü" duyurdu.

İSRAİL GAZZE'YE ASKER GÖNDERİYOR

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

HAMAS KOMUTANI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu tarafından Gazze’deki Hamas hedeflerine düzenlenen hava saldırısında Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları artarak devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze'deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" dedi.

İSRAİL ORDUSU TATBİKATI ERTELEDİ

Roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma başlatan İsrail ordusu, 'olası bir tırmanışa hazırlık çabalarına odaklanmak için büyük bir tatbikatı bir günlüğüne askıya aldığını' da açıkladı.

Öncesinde bugün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ortak Operasyon Odası adına yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e 18.00'e dek Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için ültimatom verdiği' dile getirilmişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.

İsrail polisi 7 Mayıs'ta, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinli cemaate müdahale etmiş, 300'e yakın kişi yaralanmıştı.

Bugün de İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Polis, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılay tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde 305 kişi yaralandı.

İSLÂM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisinin 4 saatin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarını bir süre kapatan polisin çekilmesinin ardından, avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ ARACINI FİLİSTİNLİLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İsrailli bir yerleşimci, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildi.

Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşanan olayda bir İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü. En az 2 Filistinli yaralandı.

Olayın ardından Filistinli gençler, İsrailli yerleşimciyi durdurmak için müdahale etmeye çalıştı.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDE İHA UÇURDU

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.