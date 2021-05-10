İsrail'den saldırı: 20 Filistinli can verdi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaOrtadoğu
ABONE OL

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı, İsrail'den misilleme: 20 Filistinli can verdi!

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi. İsrail'in misillemesi sonucunda ise üçü çocuk olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere yeni bir hava saldırısı daha düzenledi. Hamas'a saldırı başlatan İsrail, Gazze sınırına asker gönderiyor.

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı, İsrail'den misilleme: 20 Filistinli can verdi!
İsrail'den saldırı: 20 Filistinli can verdi!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

Gazze'den Batı Kudüs'e 6 roket fırlatıldı. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi.

Hamas, saldırının İsrail'in suçlarına ve saldırganlığına bir tepki olduğunu duyurdu.

Öncesinde Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, AA'ya yaptığı açıklamada, 'İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle dini bir savaş başlattığı ve bedelinin ağır olacağını' söylemişti.

Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine 6 roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu tahliye edildi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca 65 Filistinli'nin de yaralandığı bildirildi.


Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesi'ne 3'ü çocuk 9 şehidin naaşının ve çok sayıda yaralının getirildiğini belirtti.

Patlamanın nedenine ilişkin bilgi vermeyen Kudra, olaya İsrail saldırılarının neden olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze’ye bugün düzenlediği saldırıda "3 Hamas üyesinin öldürüldüğünü" duyurdu.

İSRAİL GAZZE'YE ASKER GÖNDERİYOR

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

HAMAS KOMUTANI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu tarafından Gazze’deki Hamas hedeflerine düzenlenen hava saldırısında Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları artarak devam ediyor. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’deki Hamas hedeflerine yönelik misilleme amaçlı hava saldırısı başlatıldığı bildirildi. Hamas ise, hava saldırıları sonucu bir komutanın öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus basına verdiği demeçte, "Gazze'deki askeri hedeflere saldırmaya başladık. Tekrar ediyorum başladık" dedi.

İSRAİL ORDUSU TATBİKATI ERTELEDİ

Roket saldırılarının ardından Gazze sınırına yeni bir yığılma başlatan İsrail ordusu, 'olası bir tırmanışa hazırlık çabalarına odaklanmak için büyük bir tatbikatı bir günlüğüne askıya aldığını' da açıkladı.

Öncesinde bugün Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Ortak Operasyon Odası adına yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada, 'Gazze Şeridi'ndeki silahlı hareketlerin ortak komutanlığının İsrail'e 18.00'e dek Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'dan güvenlik güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için ültimatom verdiği' dile getirilmişti.

İslami Cihad da yazılı açıklamasında "Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak" demişti.

İsrail polisi 7 Mayıs'ta, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki Filistinli cemaate müdahale etmiş, 300'e yakın kişi yaralanmıştı.

Bugün de İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. Polis, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistin Kızılay tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde 305 kişi yaralandı.

İSLÂM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale eden İsrail polisinin 4 saatin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın kapılarını bir süre kapatan polisin çekilmesinin ardından, avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ ARACINI FİLİSTİNLİLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

İsrailli bir yerleşimci, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildi.

Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşanan olayda bir İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü. En az 2 Filistinli yaralandı.

Olayın ardından Filistinli gençler, İsrailli yerleşimciyi durdurmak için müdahale etmeye çalıştı.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA ÜZERİNDE İHA UÇURDU

AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail polisi Mescid-i Aksa alanı üzerinde insansız hava aracı (İHA) uçurdu.

Bunun üzerine çıkan olaylarda polis, Kıble Mescidi ve Kubbetüs Sahra da dahil olmak üzere Harem-i Şerif'teki tüm Filistinlilere müdahale etti.

Kudüs İslami Vakıflar Basın Sözcüsü Firas Dibs de yaralıların hastaneye götürüldüğü sırada İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Netanyahu: İsrail büyük bir güçle karşılık verecek
DÜNYANetanyahu'dan gerilimi arttıran sözler!
“Bildiriler siyasi hamle ama ters tepebilir”
DÜNYAFransa'da neler oluyor?
SON DAKİKA İSRAİL: Türkiye ve Rusya'dan İsrail'e ortak kınama!
DÜNYABakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak kınama
İsrail Filistin Son Dakika: Mescid-i Aksa gösterisine katılan Filistinliyi arabayla ezdi
DÜNYAFilistinliyi arabayla ezdi!
Katar Emiri, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
DÜNYAKatar Emiri, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
DSÖ: Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları düşüyor ama aşılardaki "şok edici küresel eşitsizlik" büyük risk
DÜNYADSÖ: Aşılardaki şok edici eşitsizlik büyük risk
AB, Doğu Kudüs'teki durumdan "endişeli"
DÜNYAAB, Doğu Kudüs'teki durumdan "endişeli"
SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki!
DÜNYADışişleri'nden İsrail açıklaması
Bakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da - Haberler
DÜNYABakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da
ABD Başkanı Joe Biden, NATO’nun Doğu Avrupa kanadıyla görüşecek
DÜNYAJoe Biden, Doğu Avrupa NATO ülkeleri zirvesine ...