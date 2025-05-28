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        Haberler Dünya Gazze hükümeti: İsrail 10 Filistinliyi öldürdü | Dış Haberler

        Gazze hükümeti: İsrail 10 Filistinliyi öldürdü

        Gazze'de Filistin Hükümeti, İsrail'in yardım için yönlendirdiği 10 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:14
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        10 Filistinli hayatını kaybetti
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        Gazze’deki Filistin Hükümeti, İsrail güçlerinin, son 48 saatte yardım almak üzere yönlendirdiği 10 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

        Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde oluşturduğu yardım merkezlerine yönlendirdiği açlıkla mücadele eden Filistinli sivillerden 10’unu öldürdüğünü belirtti.

        Sevabite, İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 62 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

        Medya Ofis Müdürü Sevabite, İsrail ordusunun saldırı düzenlediği Filistinlilerin sözde yardım dağıtım merkezlerinin yakınında öldürüldüğünü kaydetti.

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        Sevabite, öldürülen ve yaralananların tamamının sivil ve yardıma muhtaç kişiler olduğunu sözlerine ekledi.

        Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde ise, İsrail'in bugün düzenlediği saldırıda yardım almak için dağıtım noktasına ulaşmaya çalışan 6 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

        Ordunun makineli tüfeklerle ateş açarak ve top atışı yaparak bugün düzenlediği saldırıda 15 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

        Diğer yandan, Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Filistinlileri tehlikeli bölgelerde uygun rehberlik olmaksızın yardım toplamaya yönlendirdiği, ardından onları kurşun ve top atışlarıyla hedef aldığı, açken öldürdüğü" belirtildi.

        Euro-Med açıklamasında İsrail'in saldırılarının "yardımın aşağılama, boyun eğdirme, yıkım ve cinayet silahı olarak kullanılmasını içeren çifte suç" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

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