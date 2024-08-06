Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gazze liderliğinden siyasi büro başkanlığına: Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar kimdir? | Dış Haberler

        Gazze liderliğinden siyasi büro başkanlığına: Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar kimdir?

        Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

        Tıpkı İsmail Heniyye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar Haberi Görüntüle

        İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı.

        Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

        REKLAM

        Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

        Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.

        Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.

        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

        Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor.

        Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

        İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hamas
        #Yahya Sinvar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi