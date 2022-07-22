Geri dönüşüm deposu alevlere teslim oldu 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangın, gece yarısı ilçedeki Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir açık hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze İtfaiyesi'ne takviye olarak Çayırova, Darıca ve İzmit'ten de itfaiye ekipleri geldi. DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Geri dönüşüm deposunun kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle iş yerine ait ofiste de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.