Turhan, yaptığı açıklamada, Bakanlığın Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen Marmaray Projesi'ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76,6 kilometrelik demir yolu hattında 13,6 kilometrelik Marmaray'ın açılışının ardından geriye kalan 63 kilometrelik demir yolu hattının hizmete girmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Asya yakasında Ayrılık Çeşmesi'nden Gebze'ye 43,8 kilometre, Avrupa yakasında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya 19,2 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre uzunluğundaki çift hat ve mevcut istasyonların kaldırıldığını ifade eden Turhan, "İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi." diye konuştu.

Turhan, hattın 12 Mart’ta hizmete gireceğini ifade ederek, "Aynı güzergahta 3 hatta izin verecek şekilde tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilmeye başladı. Yeni yapılacak 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak. 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneyde bulunan 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"38 YENİ YÜZEY İSTASYON İNŞA EDİLDİ"

Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonun inşa edildiğini anlatan Turhan, bunlardan 7'sinin (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacağını kaydetti.

Diğer 31 istasyonun ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet vereceğini dile getiren Turhan, 2 viyadük, 27 karayolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısının yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Turhan, bu yıl yolcu taşımalarına başlanacak olan proje kapsamında, Gebze-Halkalı YHT hattının hazır olacağını ve Ankara-İstanbul YHT ile işletmeye alınacağını belirterek, "Böylece Ankara'dan kalkan yüksek hızlı tren, İstanbul'a ulaşacak ve Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı’da durabilecek." diye konuştu.

"14 TARİHİ İSTASYON VE TARİHİ YAPILAR KORUNDU"

Yeni istasyonların yerleri ve güzergah planları, banliyö güzergahında yer alan 14 tarihi istasyon ve tüm tarihi yapılar korunacak şekilde belirlendiğini anlatan Turhan, "Yeşilköy ve Göztepe istasyonları proje kapsamında restore edildi. Yapılacak çalışma kapsamında Göztepe istasyonu önce çelik taşıyıcı üzerinde askıya aldı, altında hat yapıları inşa edildi sonra tarihi istasyon yerinde korunarak restore edildi. Yeni istasyonlar mevcutlara yakın bölgelerde yeniden inşa edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"155 YÜRÜYEN MERDİVEN, 191 ASANSÖR YAPILDI"

Proje kapsamındaki istasyonların, alt ve üst geçitlerde engelli vatandaşların erişimi için yürüyen merdiven, asansör ve rampalara yer verildiğine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda toplam 155 yürüyen merdiven ve 191 asansör kullanıldı. Bilet holü peron düzeyi altındaki istasyonlar, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Yenimahalle, Feneryolu, Erenköy, Suadiye, Süreyya Plajı, Atalar, Kartal, Yunus, Kaynarca, Aydıntepe, İçmeler, Çayırova. Bilet holü peron düzeyi üstünde istasyonlar, Mustafa Kemal, Zeytinburnu, Göztepe, İdealtepe, Başak, Güzelyalı, Tuzla, Osmangazi, Darıca, Fatih. Özel tip istasyonlar, transfer istasyonu ve/veya özel imalat gerektiren istasyonlar, Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Maltepe, Pendik ve Gebze istasyonlarında TCDD YHT-Banliyö Transfer İstasyonu kurulacak, Küçükyalı ve Cevizli istasyonları da özel tip istasyon olarak yapıldı."

GEBZE HALKALI DURAKLARI NELER?

Küçükçekmece

Bakırköy

Zeytinburnu

Fatih

Kadıköy

Maltepe

Kartal

Pendik

Tuzla

Üsküdar

Halkalı-Gebze Marmaray Hattı toplam 43 istasyondan oluşuyor. Halkalı-Gebze Marmaray Hattı, Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme (Marmaray),Yenikapı (Marmaray),Sirkeci (Marmaray),Üsküdar (Marmaray),Ayrılık Çeşmesi (Marmaray),Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze'den geçecek.



