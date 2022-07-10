Gece gündüze döndü, gemiye de yıldırım düştü! 0:00 / 0:00

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AFAD, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu.

Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur bastırdı. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü. Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

GEMİYE DÜŞEN YILDIRIM GÖRÜNTÜLENDİ

Dün gece yağışın başladığı sıralarda İstanbul Yeşilköy açıklarındaki bir gemiye yıldırım düştü. Heyecan dolu anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.