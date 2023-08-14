Ekipler alarma geçti! Çorlu'da gece yarısı "ağır koku" operasyonu!
Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı ilçeyi saran ağır koku ekipleri alarma geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ekipler, ilçede 12 fabrikaya incelemeler yapıp numune aldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son günlerde çevreye ağır kokuların yayılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 12 fabrikada denetim yaparak, atık sularından numune aldı.
DHA'nın haberine göre Çorlu'da son günlerde çevreye yayılan ağır kokuların artması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne çok sayıda ihbar yapıldı.
12 İŞLETME İNCELENDİ
İhbar üzerine müdürlük ekipleri, Esentepe Mahallesi'ne Mobil Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurdu. İstasyondan alınan veriler üzerine müdürlükten 3 ayrı ekip, kokuya neden olabileceği düşünülen 12 işletmeye gece yarısı eş zamanlı operasyon düzenledi.
NUMUNELER ALINDI ÖLÇÜMLER YAPILDI
Gece boyunda süren denetimlerde, fabrikaların atık su hatlarından numuneler alınıp, ölçümler yapıldı. Alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Yetkililer, gelen sonuçlara göre, havayı kirlettiği belirlenen tesisler hakkında işlem yapılacağını söyledi.