AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkı hijyen kuralları uygulanan geçici barınma ve geri gönderme merkezlerinde Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 5 ilde hizmet veren 7 geçici barınma merkezinde ve Adana, Kilis, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'deki 7 konteyner kentteki barınma merkezlerinde 63 bin 718 Suriyeli yaşıyor.

Tedbirler kapsamında, görevli personel tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilere Kovid-19 ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Hijyenin sağlanması amacıyla dezenfeksiyon işlemleri süren geçici merkezlerde, görevli personelin maske ve eldiven kullanmaları da zorunlu tutuldu. Merkezde kalanlara da hijyen kiti ve koruma malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

İstisnalar dışında merkeze giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, geçici barınma merkezlerine gelen yabancıların ateşleri ölçülüyor.

Marketlerde belirli sayının üzerinde insanın aynı anda bulunmaması için tedbir alınırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yabancılar başta olmak üzere tüm risk gruplarının geçici barınma merkezlerinden dışarı çıkmaları da yasaklandı.

Alınan sıkı tedbirler sayesinde geçici barınma merkezlerinde şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Öte yandan, yakın zamanda, doğum yapmak üzere geçici barınma merkezlerinden hastaneye götürülen iki kadının bebeklerinde hastane kaynaklı Kovid-19'a rastlandı.

Bebeklerin, geçici barınma merkezine getirilmeden aynı hastanede tedavileri tamamlandı.

- Ön kabul alanları oluşturuldu

Ayrıca faaliyet gösteren 28 geri gönderme merkezinde ise 9 bin 663 yabancı bulunuyor.

Geri gönderme merkezlerinde de Kovid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda, geri gönderme merkezlerinde çalışan tüm personele il sağlık müdürlükleri personelince Kovid-19 konusunda bilgilendirme yapıldı, alınacak tedbirler ve virüse karşı korunma yöntemleri anlatıldı.

Merkezlerin düzenli yapılan dezenfeksiyon işlemleri sıklaştırılırken, merkezlerin bulunduğu illerde yabancıların merkeze alınmadan önce sağlık kontrollerinin yapılacağı ön kabul alanları oluşturuldu.

Ön sağlık kontrolünden geçirilerek geri gönderme merkezlerine alınan yabancılar merkezin ayrı bölümlerinde 14 gün boyunca karantinaya alınıyor. Herhangi bir sınır dışı veya salıverme işlemi de bu süre kapsamında yapılmıyor.

Yabancılar, 14 gün boyunca semptomlar açısından il sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilen hekimler tarafından takip ediliyor.

Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen yabancılar gecikmeksizin hastaneye sevk ediliyor.

Tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar, yeniden geri gönderme merkezine kabul ediliyor.

- Gerekli malzemeler gönderildi

Temizlik tedbirleri artırılan tüm geri gönderme merkezlerine, yeterli sayıda ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi takviyesi yapıldı.

Geri gönderme merkezlerinin tümüne 55 bin 400 çift eldiven ve 92 bin 600 tıbbi maske, 6 bin 700 FFP2 maske, 6 bin 700 koruyucu tulum, 1000 lamine tulum, 6 bin 700 koruyucu gözlük ve 2 bin 800 litre el dezenfektanı gönderildi.

Tüm tedbirler titizlikle uygulanan geri gönderme merkezlerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan herhangi bir yabancıya rastlanmadı.