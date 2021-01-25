Geçirgen bağırsak sendromu sık duyulan sindirim sorunlarından biridir. Bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte ve tedavi gerektirmektedir. Peki geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler? Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi nedir?

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Yukarıda saydığımız nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen geçirgen bağırsak sendromu, kendisini bazı belirtilerle belli edebilir veya başlı başına bir hastalıkla da gösterebilir. İşte o belirtilerden bazıları:

Besin alerjileri

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Deri hastalıkları

Nörolojik hastalıklar

Vitamin eksiklikleri

Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete

Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren

Fibromiyalji

Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri

Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma

Irritabl bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk