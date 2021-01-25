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Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler?

Oyuncu Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziden ayrılması üzerine geçirgen bağırsak sendromu hakkında detaylı bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler? İşte geçirgen bağırsak sendromu hakkında merak edilen detaylar...

Geçirgen bağırsak sendromu nedir? Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler?

Geçirgen bağırsak sendromu sık duyulan sindirim sorunlarından biridir. Bireylerin yaşam kalitesini düşürmekte ve tedavi gerektirmektedir. Peki geçirgen bağırsak sendromu belirtileri neler? Geçirgen bağırsak sendromu tedavisi nedir?

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Yukarıda saydığımız nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen geçirgen bağırsak sendromu, kendisini bazı belirtilerle belli edebilir veya başlı başına bir hastalıkla da gösterebilir. İşte o belirtilerden bazıları:

Besin alerjileri
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Deri hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Vitamin eksiklikleri
Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete
Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
Fibromiyalji
Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
Irritabl bağırsak sendromu
Kronik yorgunluk

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